Üç Kuruş son bölüm izle! Üç Kuruş 26. bölüm HD izle! Üç Kuruş yeni bölümde neler olacak? 16 Mayıs Show TV Üç Kuruş full bölüm izle! - Haberler

Üç Kuruş, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği, senaryosunu Damla Serim ve Eset Akçilad'ın kaleme aldığı aksiyon, dram ve polisiye türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Üç Kuruş son bölüm izle! Üç Kuruş 26. bölüm HD izle! Üç Kuruş yeni bölümde neler olacak? 16 Mayıs Show TV Üç Kuruş full bölüm izle! Üç Kuruş dizisi son bölüm HD izle!

ÜÇ KURUŞ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Üç Kuruş dizisi Pazartesi günleri saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.

ÜÇ KURUŞ KONUSU NE?

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

ÜÇ KURUŞ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Üç Kuruş 26. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Kartal'ın intikam için harekete geçtiği tanıtımda Baybars'ın Bahar'ı vurmasının ardından yaşanacaklar için nefesler tutuluyor. Baybars ve Kılıç'ın yoluna çıkan Efe ile Çetin heyecan dolu bir çatışmaya girerken Kılıç'ın tavana çizilmiş bir kartal sembolünün altında oturması dikkat çekiyor. Başına silah dayanan Baybars, "Beni alamayacaksınız!" diyerek direnirken "Kartal, Baybars'tan intikamını alacak mı?" sorusunun yanıtı merak yaratıyor.

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ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜM İZLE!

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kuruş'un 25. Bölümünde; Kartal ve Efe, Çetin'i kurtarmayı başarmış olsalar da Baybars'ın bu defa oyunu çok daha sert oynayacağının farkına varırlar. Efe'nin Adnan'ı tutuklatma hamlesi Baybars'ın elini kolunu bağlamıştır ama onu bu durumdan kurtaracak olanın da yine Kartal olduğunu düşünür. Kılıç'ın yardımıyla Bahar'ı kaçırıp Kartal'a bir anlaşma teklif eder. Efe ve Çetin, Kartal'ın kararından emin olmasalar da Ateş'in de tehlikede olma ihtimali üçünün de kenetlenmesini sağlayacaktır.

Üç Kuruş son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

ÜÇ KURUŞ OYUNCU KADROSU

Ana Karakterler

Kartal Çaka (Uraz Kaygılaroğlu): Çıngıraklı mahallesinin lideridir.

Efe Tekin (Ekin Koç): Organize Büro'nun asi, idealist komiseridir.

Bahar Yöndel (Nesrin Cavadzade): Nezih'in kızıdır.

Leyla Çaka (Aslıhan Malbora): Kartal'ın kız kardeşidir.

Neriman Çaka (Nursel Köse): Kartal'ın halasıdır.

Oktay Çaka (Civan Canova): Kartal'ın babasıdır.

Baybars (Kadir Çermik): Mafya babası.

Çetin (Bora Akkaş): Baybars ve Neriman'ın oğlu.

Kılıç (Necip Memili): Baybars'ın oğlu.

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