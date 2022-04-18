Üç Kuruş, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği, senaryosunu Damla Serim ve Eset Akçilad'ın kaleme aldığı aksiyon, dram ve polisiye türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Üç Kuruş son bölüm izle! Üç Kuruş 23. bölüm HD izle! Üç Kuruş yeni bölümde neler olacak? 18 Nisan Show TV Üç Kuruş full bölüm izle! Üç Kuruş dizisi son bölüm HD izle!

ÜÇ KURUŞ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Üç Kuruş dizisi Pazartesi günleri saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.

ÜÇ KURUŞ KONUSU NE?

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

ÜÇ KURUŞ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Üç Kuruş 23. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Şahin'in Neriman'ın cansız bedenini Çıngıraklı'ya getirdiği tanıtımda Çaka ailesi büyük bir yıkım yaşıyor. Efe ile Kılıç'ın sert kavgası aksiyon dolu anlara sahne olurken Kılıç, Çetin'i istediğini söylüyor. Kartal ile Kılıç'ın karşı karşıya gelmesi heyecanı giderek yükseltirken Kartal'ın "Ben ailemden kimseyi sana vermem!" sözleri üzerine yaşanacaklar merakla bekleniyor. Kılıç acımasızca Efe'ye saldırırken Leyla'nın gözyaşları akıllara "Kılıç, Efe'ye bir şey mi yaptı?" sorusunu getiriyor.

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ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜM İZLE!

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kuruş'un 22. Bölümünde; Çaka ailesi dört bir koldan heyecanla düğün hazırlıkları yaparken Kılıç onlara fark ettirmeden enselerindedir. Kartal'ın son hamlesinden sonra Kılıç'ın kendi yöntemleriyle alacağı intikam planının her an gerçekleşebileceğini fark eden Şahin kendi yerini sağlamlaştırmaya çalışmaktadır. Düğünde Kılıç'ın darbesiyle dağılan Kartal, Şahin'le yüzleşir. Aralarındaki sert kavgada Şahin, Kılıç'ın ailesine düşündüğünden çok daha büyük bir zarar verdiğini öğrenir.

Üç Kuruş son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

ÜÇ KURUŞ OYUNCU KADROSU

Ana Karakterler

Kartal Çaka (Uraz Kaygılaroğlu): Çıngıraklı mahallesinin lideridir.

Efe Tekin (Ekin Koç): Organize Büro'nun asi, idealist komiseridir.

Bahar Yöndel (Nesrin Cavadzade): Nezih'in kızıdır.

Leyla Çaka (Aslıhan Malbora): Kartal'ın kız kardeşidir.

Neriman Çaka (Nursel Köse): Kartal'ın halasıdır.

Oktay Çaka (Civan Canova): Kartal'ın babasıdır.

Baybars (Kadir Çermik): Mafya babası.

Çetin (Bora Akkaş): Baybars ve Neriman'ın oğlu.

Kılıç (Necip Memili): Baybars'ın oğlu.