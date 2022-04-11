Üç Kuruş, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği, senaryosunu Damla Serim ve Eset Akçilad'ın kaleme aldığı aksiyon, dram ve polisiye türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Üç Kuruş son bölüm izle! Üç Kuruş 22. bölüm HD izle! Üç Kuruş yeni bölümde neler olacak? 11 Nisan Show TV Üç Kuruş full bölüm izle! Üç Kuruş dizisi son bölüm HD izle!

ÜÇ KURUŞ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Üç Kuruş dizisi Pazartesi günleri saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.

ÜÇ KURUŞ KONUSU NE?

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

ÜÇ KURUŞ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Üç Kuruş'un 21. Bölümünde; Peri'yi kaçırıp Şesu'yu konuşturan Kılıç, Kartal ile Efe'nin nereye gideceğini öğrendi. Damatlık almak için terziye gelen Kartal ile Efe kim olduğunu bilmedikleri Kılıç ile tanışıp el sıkıştılar.

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ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜM İZLE!

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kuruş'un 21. Bölümünde; Baybars'ın en gaddar hamlesi Kılıç, oyuna dahil olduğu gibi geçtiği yerlerde büyük yıkım bırakır. Kılıç'ın vahşeti Şahin'in gözünü korkutur. Şahin, Kılıç'ı saf dışı bırakmak için Neriman'la bir plan yapar. Kartal ve Efe düğün hazırlıklarıyla meşgulken Şahin'in oyunu Kartal ve Çetin'i karşı karşıya getirir. Kılıç'ın döndüğünü anlayan Çetin abisinin karşısına çıkar. İkili arasında yaşanan sert yüzleşme sonucunda Çetin, Kılıç'tan kurtulmak için Kartal ve Efe'ye hiç beklemedikleri bir teklifte bulunur.

ÜÇ KURUŞ OYUNCU KADROSU

Ana Karakterler

Kartal Çaka (Uraz Kaygılaroğlu): Çıngıraklı mahallesinin lideridir.

Efe Tekin (Ekin Koç): Organize Büro'nun asi, idealist komiseridir.

Bahar Yöndel (Nesrin Cavadzade): Nezih'in kızıdır.

Leyla Çaka (Aslıhan Malbora): Kartal'ın kız kardeşidir.

Neriman Çaka (Nursel Köse): Kartal'ın halasıdır.

Oktay Çaka (Civan Canova): Kartal'ın babasıdır.

Baybars (Kadir Çermik): Mafya babası.

Çetin (Bora Akkaş): Baybars ve Neriman'ın oğlu.

Kılıç (Necip Memili): Baybars'ın oğlu.

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