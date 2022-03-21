Üç Kuruş son bölüm izle! SHOW TV Üç Kuruş 19. bölüm full HD izle! Üç Kuruş 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kuruş yeni bölümde neler olacak?

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ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kartal'ın yeniden Bahar'ın karşısına çıktığı tanıtımda Leyla'nın nezarethanede olması ve Efe'nin onu zorla çıkarmaya çalışması dikkat çekiyor. Efe ve Çetin'in kavgası nefes kesen anlara sahne olurken Kartal, "kardeşlik bitti" diyerek Şahin'le arasındaki savaşın fitilini resmen ateşliyor. Sokakta korkuyla etkisiz hale getirmeye çalıştığı kişinin Konyalı olduğunu gören Leyla büyük bir şaşkınlık yaşarken, Konyalı'nın başına neler geldiği de akıllarda soru işareti oluşturuyor. Aksiyonun hız kesmeyeceği bir bölümün sinyallerini veren tanıtımın sürpriz gelişmesi ise Kartal'ın, oğlu Ateş'i görmesi oluyor. Baba oğulun kavuşması büyük bir heyecanla bekleniyor.

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜM İZLE!



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ÜÇ KURUŞ 19. BÖLÜM İZLE!

ÜÇ KURUŞ KONUSU NE?

Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) ile Organize Büro'nun gözü kara komiseri Efe (Ekin Koç) arasındaki kovalamaca bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

ÜÇ KURUŞ OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) - Çıngıraklı mahallesinin lideri.

Efe Tekin (Ekin Koç) - Organize Büro'nun asi, idealist komiseri.

İrfan (Diren Polatoğulları) - Seri katil.

Bahar (Nesrin Cavadzade) - Nezih'in kızı.

Leyla (Aslıhan Malbora) - Kartal'ın kız kardeşi.

Neriman (Nursel Köse) - Kartal'ın halası.

Oktay (Civan Canova) - Kartal'ın babası.

Nezih (Zafer Algöz) - Bahar'ın babası.

Yardımcı karakterler

Ruşen (Mustafa Kırantepe)

Şesu (Uğur Yıldıran)

Batu (Aytaç Uşun)

Mesut (Cenk Kangöz)

Hazal (Tuğçe Yolcu)

Büle nt (Burak Altay)

(Burak Altay) Şahin (Umutcan Ütebay)

Halide (Damla Makar)

Nesrin (Melisa Yıldırımer)

Semiha (Süreyya Kilimci)

Konyalı (Alişan Uğur)

Sahir (Muttalip Müjdeci)

Peri (Asena Girişken)

Mirsad (Erkan Üçüncü)

Neşe (Aylin Engör)

Kamil (Volkan Kıran)

Ahmet (Özkan Özipek)

Seco (Ömer Çobanoğlu)

Hüseyin (Ömer Civan Şit)

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