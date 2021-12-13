Üç Kuruş, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Murat Uyurkulak ve Damla Serim'in kaleme aldığı aksiyon, dram ve polisiye türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Peki, Üç Kuruş 'Şesu' kimdir? Şesu kim canlandırıyor? Uğur Yıldıran kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

ÜÇ KURUŞ ŞESU KİMDİR?

Kartal'ın sağ koludur. Para, içki, hovardalık, eğlence gibi dünyevi zevklere düşkün delikanlı. En büyük düşkünlüğü pavyonda sahne alan mahalleli dansöz Peri lakaplı Perihan'dır.

ÜÇ KURUŞ ŞESU KİM CANLANDIRIYOR?

Üç Kuruş Şesu karakterini "Uğur Yıldıran" canlandırmaktadır.

UĞUR YILDIRAN KİMDİR?

Uğur Yıldıran (26 Temmuz 1981, İstanbul), Türk oyuncu, dansçı ve aksiyon yönetmeni.

Uğur Yıldıran 26 Temmuz 1981 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Gazi Üniversitesi Spor Akademisi Jimnastik Bölümü'nde tamamlamıştır. Uğur Yıldıran dans ile de ilgilenmiştir. 2009 yılında Hadise'nin Eurovision yarışmasında söylediği Düm Tek Tek adlı şarkıda sahnede Hadise'ye dansçı olarak eşlik etmiştir. İlk oyunculuk deneyimini ise 2014 yılında yapmıştır. 2014 yılında TRT 1'de yayınlanan Filinta adlı dizide Garbis karakterini canlandırmıştır. 2016 yılında İçerde dizisinde Selim karakterini canlandırmıştır. 2017 yılında Çukur dizisinde Kemal karakterini canlandırmıştır. 2019 yılında diziden ayrılmıştır.

ROL ALDIĞI DİZİLER

Filinta : Garbis

İçerde : Selim

Çukur : Kemal Yaman/ Maskeli Ninja

Üç Kuruş : Şesu

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