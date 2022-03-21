Üç Kuruş saat kaçta bitiyor? Üç Kuruş saat kaçta başlıyor?
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Televizyon dizilerinin saat kaçta başlayıp kaçta bittikleri bir sonraki programı veya diziyi bekleyenler tarafından merak ediliyor. Peki, Show TV'de yayınlanan Üç Kuruş saat kaçta bitiyor? Üç Kuruş kaçta bitiyor? Üç Kuruş saat kaçta başlıyor? Üç Kuruş ne zaman bitiyor?
Üç Kuruş saat kaçta bitiyor? Televizyon dizilerinin saat kaçta başlayıp kaçta bittikleri bir sonraki programı veya diziyi bekleyenler tarafından merak ediliyor. Peki, Show TV'de yayınlanan Üç Kuruş saat kaçta bitiyor? Üç Kuruş saat kaçta başlıyor? Üç Kuruş ne zaman bitiyor? Üç Kuruş kaçta bitiyor? İşte detaylar...
Show TV yayın akışına göre Üç Kuruş saat 20.00'da başlayıp, saat 00.15'te bitmektedir.
Üç Kuruş her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.
Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) ile Organize Büro'nun gözü kara komiseri Efe (Ekin Koç) arasındaki kovalamaca bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.
Ana karakterler
- Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) - Çıngıraklı mahallesinin lideri.
- Efe Tekin (Ekin Koç) - Organize Büro'nun asi, idealist komiseri.
- İrfan (Diren Polatoğulları) - Seri katil.
- Bahar (Nesrin Cavadzade) - Nezih'in kızı.
- Leyla (Aslıhan Malbora) - Kartal'ın kız kardeşi.
- Neriman (Nursel Köse) - Kartal'ın halası.
- Oktay (Civan Canova) - Kartal'ın babası.
- Nezih (Zafer Algöz) - Bahar'ın babası.
Yardımcı karakterler
- Ruşen (Mustafa Kırantepe)
- Şesu (Uğur Yıldıran)
- Batu (Aytaç Uşun)
- Mesut (Cenk Kangöz)
- Hazal (Tuğçe Yolcu)
- Bülent (Burak Altay)
- Şahin (Umutcan Ütebay)
- Halide (Damla Makar)
- Nesrin (Melisa Yıldırımer)
- Semiha (Süreyya Kilimci)
- Konyalı (Alişan Uğur)
- Sahir (Muttalip Müjdeci)
- Peri (Asena Girişken)
- Mirsad (Erkan Üçüncü)
- Neşe (Aylin Engör)
- Kamil (Volkan Kıran)
- Ahmet (Özkan Özipek)
- Seco (Ömer Çobanoğlu)
- Hüseyin (Ömer Civan Şit)