Üç Kuruş neden final yapıyor? Üç Kuruş neden bitiyor? Üç Kuruş son bölümde neler oldu? Üç Kuruş niye final, niye bitti? - Haberler

Üç Kuruş neden final yapıyor? Üç Kuruş neden bitiyor? Üç Kuruş son bölümde neler oldu? Üç Kuruş niye final, niye bitti?
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Ekranların beğenilen dizisi Üç Kuruş bugün final bölümü ile yayınlanacak. Final bölümünün ardından izleyiciler, Üç Kuruş neden final yapıyor? Üç Kuruş neden bitiyor? Üç Kuruş son bölümde neler oldu? Üç Kuruş niye final, niye bitti? merak ediyor. Peki, Üç Kuruş dizisi neden final yaptı, neden bitti? Resmi açıklama geldi mi? İşte detaylar...
Üç Kuruş neden final oluyor? Üç Kuruş, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği, senaryosunu Damla Serim, Eset Akçilad ve Murat Uyurkulak'ın kaleme aldığı aksiyon, dram ve polisiye türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Peki, Üç Kuruş neden final yapıyor? Üç Kuruş neden bitiyor? Üç Kuruş son bölümde neler oldu? Üç Kuruş niye final, niye bitti?
Üç Kuruş dizisi bugün final yapacak. Dizi bugün 28. bölümüyle ile son kez ekranlara gelecektir.
Twitter paylaşımı:
"Üç Kuruş'un final bölümüne son 3 saat!
#üçkuruş bugün saat 20.00'de
@showtv'de! @ayyapim
Bölüm etiketimiz: #üçkuruşveda"
Buna göre dizi 30 Mayıs Pazartesi günü final bölümüyle ekranlarda olacak.
Dizinin neden final yaptığı resmi olarak açıklanmadı. Bazı kaynaklara göre reytinglerinin düşmesinden dolayı dizinin final yapabileceği konuşulmuştu. Bazı kaynaklara göre ise dizi sadece 1 sezonluk belirlendiği için sezon finali değil tamamen bitti. Üç Kuruş dizisinin düşük reyting nedeniyle final yaptığı iddiası gündemde yer almaktadır. Dizi bugün 28. bölümüyle ekranlara veda edecek.
Çaka ailesinin büyük oğlu Kartal'ın yönettiği Çıngıraklı mahallesinde üst üste İrfan adlı bir seri katil tarafından cinayetler işlenmektedir. Kartal katili bulmak için Organize Şube'nin Komiseri Efe ile işbirliği yapar ve katili yakalamaya çalışırlar.
Üç Kuruş'un 27. Bölümünde; Babasının ölümüyle yüzleşmekte zorlanan Kılıç, Baybars'ın nasıl öldürüldüğünü bilen herkesi ortadan kaldırmaya başlar. Kılıç, Kartal'la beraber Baybars'ın öldürülmesinde payı olan kardeşi Çetin'i de ölüm listesine alır. Kılıç, intikam için en şiddetli biçimde saldırdığında aile üyelerinden birine daha zarar verir. Şiddetin sadece daha fazla şiddet doğurduğunu gören Leyla, Kartal'a karşı Efe'nin yanında yer alır. Ailesini korumakta kararlı olan Efe gözünü karartır ve Şahin ile Çetin'i de dahil ederek son perdeyi açacak planını hayata geçirir.
Üç Kuruş son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.
- Kartal: Uraz Kaygılaroğlu
- Efe: Ekin Koç
- Bahar: Nesrin Cavadzade
- Leyla: Aslıhan Malbora
- Kılıç: Necip Memili
- Baybars: Kadir Çermik
- Çetin: Bora Akkaş
- Ruşen: Mustafa Kırantepe
- Şesu: Uğur Yıldıran
- Şahin: Umutcan Ütebay
- Halide: Damla Makar
- Batu: Aytaç Uşun
- Mesut:Cenk Kangöz
- Konyalı: Alişan Uğur
- Bülent: Burak Altay
- Sahir: Muttalip Müjdeci
- Peri: Asena Girişken
- Hazal: Tuğçe Yolcu
- Aysel: Goncagül Sunar
- Adnan: Cüneyt Yalaz
- Yeşim: Canan Atalay
- Kamil: Volkan Kıran
- Ahmet: Özkan Özipek
- Oktay: Civan Canova
- Saliha: Suna Selen