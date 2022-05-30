Üç Kuruş neden final yapıyor? Üç Kuruş neden bitiyor? Üç Kuruş son bölümde neler oldu? Üç Kuruş niye final, niye bitti? - Haberler

Üç Kuruş neden final oluyor? Üç Kuruş, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği, senaryosunu Damla Serim, Eset Akçilad ve Murat Uyurkulak'ın kaleme aldığı aksiyon, dram ve polisiye türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Peki, Üç Kuruş neden final yapıyor? Üç Kuruş neden bitiyor? Üç Kuruş son bölümde neler oldu? Üç Kuruş niye final, niye bitti?

ÜÇ KURUŞ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Üç Kuruş dizisi bugün final yapacak. Dizi bugün 28. bölümüyle ile son kez ekranlara gelecektir.

Twitter paylaşımı:

"Üç Kuruş'un final bölümüne son 3 saat!

#üçkuruş bugün saat 20.00'de

@showtv'de! @ayyapim

Bölüm etiketimiz: #üçkuruşveda"