Üç Kuruş, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği, senaryosunu Damla Serim ve Eset Akçilad'ın kaleme aldığı aksiyon, dram ve polisiye türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Peki, Üç Kuruş ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Üç Kuruş yeni bölümü hangi gün yayınlanıyor? Pazartesi mi?

ÜÇ KURUŞ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Üç Kuruş dizisi her hafta Pazartesi günü saat 20:00'da Show TV'de ekranlara geliyor.

Fakat bugün yani 2 Mayıs Pazartesi 2022 tarihinde dizi yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümü haftaya yayınlanacak. Bugünkü yayın akışında Üç Kuruş dizisi yer almadı. Bayram dolayısıyla ara verdiği tahmin ediliyor.

ÜÇ KURUŞ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? (2 MAYIS 2022)

Üç Kuruş bugün yayın akışında yer almadı. Twitter'dan resmi bir açıklama da gelmedi. Fakat diğer dizilerde olduğu gibi bugün bayram olduğundan dolayı Üç Kuruş dizisinin bayram arası yaptığı tahmin edilmektedir.

2 MAYIS 2022 SHOW TV YAYIN AKIŞI

18:45 - Show Ana Haber

20:00 - Eltilerin Savaşı

22:30 - Çalgı Çengi: İkimiz

ÜÇ KURUŞ KONUSU NE?

Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) ile Organize Büro'nun gözü kara komiseri Efe ( Ekin Koç ) arasındaki kovalamaca bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

ÜÇ KURUŞ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Kartal Çaka (Uraz Kaygılaroğlu): Çıngıraklı mahallesinin lideridir.

Efe Tekin (Ekin Koç): Organize Büro'nun eski komiseri ve müzisyen.

Bahar Yöndel (Nesrin Cavadzade): Nezih'in kızıdır.

Leyla Çaka (Aslıhan Malbora): Kartal'ın kız kardeşidir.

Oktay Çaka (Civan Canova): Kartal'ın babasıdır.

Baybars (Kadir Çermik): Mafya babası.

Çetin (Bora Akkaş): Baybars ve Neriman'ın oğlu.

Kılıç Hicaz (Necip Memili): Baybars'ın oğlu.

Haberler.com - Gündem