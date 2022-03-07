Üç Kuruş full HD bölüm izle! Üç Kuruş 17. bölüm tek parça izle! Üç Kuruş son bölüm neler oldu?

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ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Neriman'ın Baybars'la yüzleşmesi sonucunda verdiği karar Baybars'ın İrfan'ı da dahil edeceği bir adım atmasına neden olur. Kartal, Bahar'ın son hamlesinden sonra daha da bilenmiş olarak Korkmaz'a karşı akıllıca bir plan yapar. Fakat bu planın gerisinde Efe'nin de ona büyük bir tuzak kurduğunun farkında değildir.

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ÜÇ KURUŞ KONUSU NE?

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur.

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ÜÇ KURUŞ OYUNCULARI

Kartal (Uraz Kaygılaroğlu)

Efe (Ekin Koç)

İrfan (Diren Polatoğulları)

Bahar (Nesrin Cavadzade)

Leyla (Aslıhan Malbora)

Neriman (Nursel Köse)

Oktay (Civan Canova)

Halit (Ercan Kesal)

Bülent Komiser (Burak Altay)

Ruşen (Mustafa Kırantepe)

Şesu (Uğur Yıldıran)

Batu (Aytaç Uşun)

Mesut (Cenk Kangöz)

Hazal (Tuğçe Yolcu)

Şahin (Umutcan Ütebay)

Halide (Damla Makar)

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