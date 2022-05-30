Üç Kuruş final mi yaptı, bitiyor mu? Üç Kuruş yeni sezon olacak mı? Üç Kuruş tamamen bitti mi, yoksa sezon finali mi oldu? - Haberler

Üç Kuruş, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği, senaryosunu Damla Serim, Eset Akçilad ve Murat Uyurkulak'ın kaleme aldığı aksiyon, dram ve polisiye türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Peki, Üç Kuruş final mi yaptı, bitiyor mu? Üç Kuruş yeni sezon olacak mı? Üç Kuruş tamamen bitti mi, yoksa sezon finali mi oldu?

ÜÇ KURUŞ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Üç Kuruş, her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.

ÜÇ KURUŞ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Üç Kuruş dizisi bugün final yapacak. Dizi bugün 28. bölümüyle ile son kez ekranlara gelecektir.

Twitter paylaşımı:

"Üç Kuruş'un final bölümüne son 3 saat!

#üçkuruş bugün saat 20.00'de

@showtv'de! @ayyapim

Bölüm etiketimiz: #üçkuruşveda"

Buna göre dizi 30 Mayıs Pazartesi günü final bölümüyle ekranlarda olacak.

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kuruş'un 27. Bölümünde; Babasının ölümüyle yüzleşmekte zorlanan Kılıç, Baybars'ın nasıl öldürüldüğünü bilen herkesi ortadan kaldırmaya başlar. Kılıç, Kartal'la beraber Baybars'ın öldürülmesinde payı olan kardeşi Çetin'i de ölüm listesine alır. Kılıç, intikam için en şiddetli biçimde saldırdığında aile üyelerinden birine daha zarar verir. Şiddetin sadece daha fazla şiddet doğurduğunu gören Leyla, Kartal'a karşı Efe'nin yanında yer alır. Ailesini korumakta kararlı olan Efe gözünü karartır ve Şahin ile Çetin'i de dahil ederek son perdeyi açacak planını hayata geçirir.

Üç Kuruş son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

ÜÇ KURUŞ OYUNCU KADROSU

Kartal: Uraz Kaygılaroğlu

Efe: Ekin Koç

Bahar: Nesrin Cavadzade

Leyla: Aslıhan Malbora

Kılıç: Necip Memili

Baybars: Kadir Çermik

Çetin: Bora Akkaş

Ruşen: Mustafa Kırantepe

Şesu: Uğur Yıldıran

Şahin: Umutcan Ütebay

Halide: Damla Makar

Batu: Aytaç Uşun

Mesut:Cenk Kangöz

Konyalı: Alişan Uğur

Bülent: Burak Altay

Sahir: Muttalip Müjdeci

Peri: Asena Girişken

Hazal: Tuğçe Yolcu

Aysel: Goncagül Sunar

Adnan: Cüneyt Yalaz

Yeşim: Canan Atalay

Kamil: Volkan Kıran

Ahmet: Özkan Özipek

Oktay: Civan Canova

Saliha: Suna Selen

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