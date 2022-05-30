Üç Kuruş final mi yaptı, bitiyor mu? Üç Kuruş yeni sezon olacak mı? Üç Kuruş tamamen bitti mi, yoksa sezon finali mi oldu? - Haberler

Üç Kuruş final mi yaptı, bitiyor mu? Üç Kuruş yeni sezon olacak mı? Üç Kuruş tamamen bitti mi, yoksa sezon finali mi oldu?
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Show TV'nin sevilen dizisi Üç Kuruş bugün final bölümüyle ekranlara geliyor. Final bölümünü izleyen seyirciler, Üç Kuruş final mi yaptı, bitiyor mu? Üç Kuruş yeni sezon olacak mı? Üç Kuruş tamamen bitti mi, yoksa sezon finali mi oldu? Peki, Üç Kuruş tamamen bitecek mi? Üç Kuruş neden final yapıyor? Üç Kuruş tamamen bitecek mi? İşte detaylar...
Üç Kuruş, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği, senaryosunu Damla Serim, Eset Akçilad ve Murat Uyurkulak'ın kaleme aldığı aksiyon, dram ve polisiye türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Peki, Üç Kuruş final mi yaptı, bitiyor mu? Üç Kuruş yeni sezon olacak mı? Üç Kuruş tamamen bitti mi, yoksa sezon finali mi oldu?
Üç Kuruş, her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.
Üç Kuruş dizisi bugün final yapacak. Dizi bugün 28. bölümüyle ile son kez ekranlara gelecektir.
Twitter paylaşımı:
"Üç Kuruş'un final bölümüne son 3 saat!
#üçkuruş bugün saat 20.00'de
@showtv'de! @ayyapim
Bölüm etiketimiz: #üçkuruşveda"
Buna göre dizi 30 Mayıs Pazartesi günü final bölümüyle ekranlarda olacak.
Üç Kuruş'un 27. Bölümünde; Babasının ölümüyle yüzleşmekte zorlanan Kılıç, Baybars'ın nasıl öldürüldüğünü bilen herkesi ortadan kaldırmaya başlar. Kılıç, Kartal'la beraber Baybars'ın öldürülmesinde payı olan kardeşi Çetin'i de ölüm listesine alır. Kılıç, intikam için en şiddetli biçimde saldırdığında aile üyelerinden birine daha zarar verir. Şiddetin sadece daha fazla şiddet doğurduğunu gören Leyla, Kartal'a karşı Efe'nin yanında yer alır. Ailesini korumakta kararlı olan Efe gözünü karartır ve Şahin ile Çetin'i de dahil ederek son perdeyi açacak planını hayata geçirir.
Üç Kuruş son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.
Kartal: Uraz Kaygılaroğlu
Efe: Ekin Koç
Bahar: Nesrin Cavadzade
Leyla: Aslıhan Malbora
Kılıç: Necip Memili
Baybars: Kadir Çermik
Çetin: Bora Akkaş
Ruşen: Mustafa Kırantepe
Şesu: Uğur Yıldıran
Şahin: Umutcan Ütebay
Halide: Damla Makar
Batu: Aytaç Uşun
Mesut:Cenk Kangöz
Konyalı: Alişan Uğur
Bülent: Burak Altay
Sahir: Muttalip Müjdeci
Peri: Asena Girişken
Hazal: Tuğçe Yolcu
Aysel: Goncagül Sunar
Adnan: Cüneyt Yalaz
Yeşim: Canan Atalay
Kamil: Volkan Kıran
Ahmet: Özkan Özipek
Oktay: Civan Canova
Saliha: Suna Selen