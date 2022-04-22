Üç Kuruş FİNAL mi yapıyor? SON 5 BÖLÜM! Üç Kuruş bitiyor mu? Üç Kuruş final ne zaman?

Üç Kuruş final mi yapıyor? Show TV ekranlarında yayınlanan ve ilk bölümünden itibaren ilgi ile izlenen Üç Kuruş dizisi hakkında Üç Kuruş final mi yapıyor? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Hayranlarını tedirgin edecek bir iddia ortaya atılan Üç Kuruş final mi yapacak? Üç Kuruş bitiyor mu? Üç Kuruş final ne zaman? Üç Kuruş final mi yapıyor? Üç Kuruş neden bitiyor? İşte detaylar...

ÜÇ KURUŞ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Show TV'nin sevilen dizisi Üç Kuruş'un 24. bölüm fragmanı yayınlandı. YouTube'ta yayınlanan son bölüm fragmanının yorum kısmına Üç Kuruş dizi ekibi tarafından Üç Kuruş son 5 bölüm yazılması Üç Kuruş dizisinin final yapacağı yorumlarına neden oldu. Ancak konuya ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde ilerleyen saatlerde haberimizde yer alacaktır.

Ayrıca fragmandaki "SON 5 BÖLÜM" yazısı da finale 5 bölüm kaldığı ihtimalini yükseltti. Dizinin takipçileri sezon finali için son 5 olabileceğini de iddia etti.

ÜÇ KURUŞ 24. BÖLÜM FRAGMANI

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bütün aile Neriman'ın kaybıyla büyük bir sarsıntı yaşar.

Baybars, Neriman'ı öldüren Kılıç'a sevdiği kadının tek hatırası olan Çetin'i geri getirme görevi verir. Kılıç, Çetin'i ararken Efe'yle karşılaşır ve ikili arasında ölümüne bir düello başlar. Kartal bu süreçte ailesini korumaya çalışırken Kılıç, Kartal'ın hesap etmediği bir adım atacaktır.

ÜÇ KURUŞ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Üç Kuruş her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.

ÜÇ KURUŞ KONUSU NE?

Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) ile Organize Büro'nun gözü kara komiseri Efe (Ekin Koç) arasındaki kovalamaca bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

ÜÇ KURUŞ OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) - Çıngıraklı mahallesinin lideri.

Efe Tekin (Ekin Koç) - Organize Büro'nun asi, idealist komiseri.

İrfan (Diren Polatoğulları) - Seri katil.

Bahar (Nesrin Cavadzade) - Nezih'in kızı.

Leyla (Aslıhan Malbora) - Kartal'ın kız kardeşi.

Neriman (Nursel Köse) - Kartal'ın halası.

Oktay (Civan Canova) - Kartal'ın babası.

Nezih (Zafer Algöz) - Bahar'ın babası.

Yardımcı karakterler

Ruşen (Mustafa Kırantepe)

Şesu (Uğur Yıldıran)

Batu (Aytaç Uşun)

Mesut (Cenk Kangöz)

Hazal (Tuğçe Yolcu)

Bülent (Burak Altay)

Şahin (Umutcan Ütebay)

Halide (Damla Makar)

Nesrin (Melisa Yıldırımer)

Semiha (Süreyya Kilimci)

Konyalı (Alişan Uğur)

Sahir (Muttalip Müjdeci)

Peri (Asena Girişken)

Mirsad (Erkan Üçüncü)

Neşe (Aylin Engör)

Kamil (Volkan Kıran)

Ahmet (Özkan Özipek)

Seco (Ömer Çobanoğlu)

Hüseyin (Ömer Civan Şit)

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