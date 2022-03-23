Üç Kuruş, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği, senaryosunu Damla Serim ve Eset Akçilad'ın kaleme aldığı aksiyon, dram ve polisiye türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Üç Kuruş final mi yapacak, bitiyor mu? Üç Kuruş bitiyor mu, sezon finali mi yapacak? Üç Kuruş neden final yapıyor? Resmi açıklama geldi mi?

ÜÇ KURUŞ KONUSU NE?

Çaka ailesinin büyük oğlu Kartal'ın yönettiği Çıngıraklı mahallesinde üst üste İrfan adlı bir seri katil tarafından cinayetler işlenmektedir. Kartal katili bulmak için Organize Şube'nin Komiseri Efe ile işbirliği yapar ve katili yakalamaya çalışırlar.

ÜÇ KURUŞ BİTİYOR MU, FİNAL Mİ YAPACAK?

Bazı kaynaklara göre dizinin reytinglerinin düşmesinin ardından dizinin senaryosu 3 yıl zaman atladı. Eğer reytinglerde yükseliş olmazsa dizinin ilk sezonda biteceği tahminleri yürütüldü. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Üç Kuruş bitecek mi, final mi yapacak resmi bir duyuru paylaşılmadı.

ÜÇ KURUŞ OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Kartal Çaka (Uraz Kaygılaroğlu): Çıngıraklı mahallesinin lideridir.

Efe Tekin (Ekin Koç): Organize Büro'nun asi, idealist komiseridir.

Bahar Yöndel (Nesrin Cavadzade): Nezih'in kızı ve aynı zamanda Kartal'ın eşidir.

Leyla Çaka (Aslıhan Malbora): Kartal'ın kız kardeşidir ve Efe'ye aşıktır.

Neriman Çaka (Nursel Köse): Kartal'ın halasıdır.

Oktay Çaka (Civan Canova): Kartal'ın babasıdır.

Baybars (Kadir Çermik): Mafya babası.

Azade (Sezin Akbaşoğulları): Mafya lideri.

Çetin (Bora Akkaş): Baybars ve Neriman'ın oğlu.

Korkmaz (Mehmet Bozdoğan): Mafya lideri.

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