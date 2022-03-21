Üç Kuruş, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği, senaryosunu Damla Serim ve Eset Akçilad'ın kaleme aldığı aksiyon, dram ve polisiye türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Üç Kuruş Ferhan öldü mü, diziden mi çıkacak? Üç Kuruş 'Diren Polatoğulları' diziden mi ayrılacak? Kimdir, kaç yaşında, nereli?

ÜÇ KURUŞ FERHAN ÖLDÜ MÜ, DİZİDEN Mİ AYRILACAK?

Üç Kuruş dizisinde Ferhat karakteri öldü ve Diren Polatoğulları diziden ayrılmış oldu.

Show TV'nin Ay Yapım imzalı ilgiyle izlenen dizisi 'Üç Kuruş'ta dün akşam yeni bir dönem başladı. 3 yıl zaman atlamasının yaşandığı yeni bölümde Kartal, her şeyden vazgeçen Efe'yi yeniden hayata döndürmek için şaşırtıcı bir plan yaptı. Ferhan'a oyun oynayarak onu Efe'ye teslim etti. Yıllar sonra Ferhan'ı bulan Efe ise Ferhan'ı öldürerek Halit'in intikamını aldı. Ferhan karakterine hayat veren Diren Polatoğulları 'Üç Kuruş'a veda ederken, vedası izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Kartal, kandırdığı Ferhan'ı bir depoya götürdü. Ardından onu Efe'ye teslim etti. Finalde Efe, Ferhan'ı vurdu ve sonunda Halit'in intikamını aldı. Peki yıllar sonra yolları kesişen Kartal ve Efe yeniden bir araya gelecek miydi?

ÜÇ KURUŞ FERHAN KİMDİR?

Ferhan, bazı geceler türkü barlarda sahne almaktadır. Başka gecelerde ise herkesten sakladığı geçmişiyle yüzleşmektedir. Kendi intikamının meleği Ferhan, Kartal ile ortak mazilerinin ise esiridir.

ÜÇ KURUŞ FERHAN GERÇEK ADI NEDİR?

Üç Kuruş dizisinde Ferhan karakterini canlandıran isim Diren Polatoğulları'dır.

DİREN POLATOĞULLARI KİMDİR?

1980 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Diren Polatoğulları, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır.

Bugüne kadar Kurtlar Vadisi Pusu, Saklı Hayatlar, Aşk ve Devrim, Bir Ses Böler Geceyi, Kurtuluş Son Durak, Üsküdar'a Giderken, Karadayı, Son, Eski Hikaye, Kaçak, Şevkat Yerimdar, Kırık Kalpler Bankası, Küçük Esnaf gibi bir çok projede rol almıştır.

2017 yılında Fox TV ekranlarında yayınlanan ''Şevkat Yerimdar'' dizisinde Şefik karakterine hayat veren Diren Polatoğulları, son olarak TV8 ekranlarında yayınlanan ''Kırmızı Oda'' dizisinde Hamdi Baba karakterini canlandırmıştır.

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