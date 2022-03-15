Üç Kuruş, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Murat Uyurkulak ve Damla Serim'in kaleme aldığı aksiyon, dram ve polisiye türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Peki, Üç Kuruş Çetin kimdir? Çetin'i kim canlandırıyor? Üç Kuruş Çetin ' Bora Akkaş' kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

ÜÇ KURUŞ ÇETİN KİMDİR? KİM CANLANDIRIYOR?

Üç Kuruş dizisindeki Çetin, Baybars ve Neriman'ın oğludur. Çetin karakterini "Bora Akkaş" canlandırmaktadır.

BORA AKKAŞ KİMDİR?

Doğa Bora Akkaş (d. 12 Ekim 1990, İstanbul), Türk reklam, dizi-film oyuncusu ve şarkıcı.

Akkaş öncelikle şehir tiyatrolarında eğitim almıştır ve ilk kez "Gönlümdeki Köşk Olmasa" isimli filmde rol almıştır. Bu filmdeki performansı sayesinde Altın Portakal ödülünü almıştır. "Hakunamatata" isimli müzik grubunun bas gitar üyesi olarak müzik alanında çalışmalar yapmaktadır. Başlarda A4 Records çatısında çalışmalarına başlamıştır, daha sonra A4 Records'la yolunu ayırıp çalışmalarına devam etmiş ve birçok track yapmıştır. 2008 yılında Miller'ın yaptığı "Miller Music Factory" yarışmasına Deniz Gürzumar'la birlikte "Bize Kızma" isimli parçayla katılmış ve ikinci olmuştur. Bu sırada çeşitli dizilerde rol alarak oyunculuğa devam etmiştir. 2009 senesinde "Adab-ı Muaşeret" isminde 3. sinema filminde oynamıştır. Aynı zamanda müzik dünyasında Doğa Bora adıyla bilinmektedir. Genellikle gençlere hitap eden rap şarkılar söylemektedir. Kanal D ve Star TV kanallarında yayınlanan Geniş Aile dizisinin Zekai Kirişçi karakterini canlandırmıştır. Annem Uyurken adlı dizide Mert karakterini canlandırmış ve dizi 15 Ağustos 2012 yılında sona ermiştir.

Kısa bir süre için Her Şey Yolunda Merkez, Bebek İşi ve Yüksek Giriş adlı üç dizide aynı anda rol alması ile son zamanda dikkat çekmiştir. Bazı kesimler ise aynı anda üç dizide oynamasına tepki göstermiştir.

19 Ağustos 2017 tarihinde kendisi gibi oyuncu Seda Türkmen ile evlenmiştir. Ağustos 2019'da, Türkmen avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurarak Bora Akkaş'a boşanma davası açtı. Türkmen ile Akkaş, Eylül 2019'da anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

Rol aldığı diziler:

Televizyon dizileri

Dişi Kuş (2004)

Yağmur Zamanı (Bora) (2004)

Son Tercih (Mert) (2007)

Cesaretin Var mı Aşka (2008)

Unutma Beni (2008)

Geniş Aile (Zekai Kirişçi) (2009-2011)

Annem Uyurken (Mert) (2012)

Herşey Yolunda Merkez (Efe Selim) (2013)

Herşey Yolunda (Efe Selim) (2013)

Yüksek Giriş (Doğukan) (2013)

Bebek İşi (Ozan) (2013)

Boynu Bükükler (Mithat) (2014)

Ruhumun Aynası (Çetin) (2014)

Çifte Saadet (Tarık Çatık) (2016)

Aslan Ailem (Mutlu Aslan) (2017)

Dayan Yüreğim (Rıfat) (2017)

Kurşun (Rıfat Ayaz) (2019)

Tutunamayanlar (2020)

Menajerimi Ara (2020)

Yeşilçam (2021)

İçimizden Biri (2021-)

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