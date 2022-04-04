Üç Kuruş canlı izle! Show TV Üç Kuruş 21. bölüm canlı izle! Üç Kuruş yeni bölüm full izle! Yeni bölümde neler olacak?
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Üç Kuruş, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Murat Uyurkulak ve Damla Serim'in kaleme aldığı aksiyon, dram ve polisiye türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Üç Kuruş canlı izle! Show TV Üç Kuruş 21. bölüm canlı izle! Üç Kuruş yeni bölüm full izle! Yeni bölümde neler olacak?
Üç Kuruş her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.
Üç Kuruş 21. Bölüm Ön İzlemesi yayında. Kılıç'ın Baybars'la konuştuğu sahnede Şahin'e olan bakışları ve Kartal hakkında söyledikleri dikkat çekiyor. Kılıç'ın tehditkar sözleri karaktere dair ilk ipuçlarını izleyiciye verirken Kartal'la Baybars arasındaki mücadelede dengelerin nasıl değişeceği merak konusu oluyor.
Üç Kuruş'un 20. Bölümünde; Kartal oğluna ve Bahar'a kavuşmanın heyecanını tam yaşayamadan, beklenmedik bir saldırı mutluluğuna gölge düşürür. Ateş'i ve Bahar'ı kaybetme korkusuyla deliren Kartal, intikam almak için harekete geçer. Çetin saldırıyı yapanın kim olduğunu öğrendiğinde Kartal'dan bir ricada bulunur. Kartal'ın yaşadığı saldırı Efe'yi de derinden etkiler. Sevdiği kadını kaybetme korkusuyla Leyla'ya gelen Efe, bu defa çok daha cesur davranır. Şahin, Azade'nin arkasından çevirdiği plan sonucunda onunla yüzleşir ama Azade'nin bile tahmin etmeyeceği bir planı devreye sokar. Kartal, Efe ve Çetin, Baybars'a büyük bir darbe indirmek için hazırlanırken hiç beklemedikleri biri onlara yardım eder. Baybars ise uğradığı hezimetlerin altından kalkabilmek için en ciddi hamlesini yapar ve oyunu tamamen değiştirecek bir adım atar.
Üç Kuruş son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.
Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) ile Organize Büro'nun gözü kara komiseri Efe (Ekin Koç) arasındaki kovalamaca bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.
Ana karakterler
- Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) - Çıngıraklı mahallesinin lideri.
- Efe Tekin (Ekin Koç) - Organize Büro'nun asi, idealist komiseri.
- İrfan (Diren Polatoğulları) - Seri katil.
- Bahar (Nesrin Cavadzade) - Nezih'in kızı.
- Leyla (Aslıhan Malbora) - Kartal'ın kız kardeşi.
- Neriman (Nursel Köse) - Kartal'ın halası.
- Oktay (Civan Canova) - Kartal'ın babası.
- Nezih (Zafer Algöz) - Bahar'ın babası.
Yardımcı karakterler
- Ruşen (Mustafa Kırantepe)
- Şesu (Uğur Yıldıran)
- Batu (Aytaç Uşun)
- Mesut (Cenk Kangöz)
- Hazal (Tuğçe Yolcu)
- Bülent (Burak Altay)
- Şahin (Umutcan Ütebay)
- Halide (Damla Makar)
- Nesrin (Melisa Yıldırımer)
- Semiha (Süreyya Kilimci)
- Konyalı (Alişan Uğur)
- Sahir (Muttalip Müjdeci)
- Peri (Asena Girişken)
- Mirsad (Erkan Üçüncü)
- Neşe (Aylin Engör)
- Kamil (Volkan Kıran)
- Ahmet (Özkan Özipek)
- Seco (Ömer Çobanoğlu)
- Hüseyin (Ömer Civan Şit)