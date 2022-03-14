Üç Kuruş CANLI izle! Show TV Üç Kuruş 18. bölüm canlı izle! Üç Kuruş yeni bölümde neler oldu?

Üç Kuruş canlı izle linki araştırılıyor. Önemli isimlerin başrollerinde olduğu Üç Kuruş dizisi bugün yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Dizinin başlamasıyla birlikte Show TV Üç Kuruş 18. bölüm canlı izle! Üç Kuruş yeni bölümde neler oldu? Üç Kuruş canlı izle! merak edildi. Üç Kuruş canlı izleme linki sizlerle..

Üç Kuruş SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kuruş 18. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Uyandığında başucunda Kartal'ı görünce büyük bir şok yaşayan Efe'nin değişen hayatına dair ilk ipuçlarının verildiği tanıtımda annesi Aysel'in Leyla ile konuşması dikkat çekiyor. Bir çocuğu olduğunu öğrenen Kartal, evladını görmek için Bahar'ın karşısına çıkarken ikilinin yüzleşmesi büyük bir merakla bekleniyor. Efe'nin İrfan'la karşı karşıya geldiği anlarda ise gerilim yükseliyor. İrfan'a silahını doğrultan Efe'nin ne yapacağı akıllarda soru işareti yaratıyor.

Üç Kuruş İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com - Gündem