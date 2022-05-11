Üç Kuruş Bahar ölüyor mu, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Show TV ekranlarında yayınlanan ve ilk bölümünden itibaren ilgi ile izlenen Üç Kuruş dizisi hakkında Üç Kuruş Bahar ölüyor mu? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Hayranlarını tedirgin edecek bir iddia ortaya atılan Üç Kuruş Bahar ölüyor mu? Nesrin Cavadzade diziden çıkıyor mu, ayrıldı mı? İşte detaylar...

ÜÇ KURUŞ BAHAR ÖLÜYOR MU?

Baybars ve Kılıç tarafından kaçırılan Bahar, hem Kartal'ı hem oğlunu kurtarabilmek için kendisini feda etti. Baybars'la yaptığı anlaşma sonucu ondan Kartal yerine kendisini öldürmesini isteyen Bahar, kurduğu planla oğlu Ateş'i de kurtarmayı başardı. Ateş'i Şahin kurtarırken, onların kaçmasına yardım eden Mesut vurularak öldürüldü. Kartal, tek başına gittiği buluşma yerinde Bahar'ı almak isterken Baybars aniden acımasızca Bahar'ı vurdu. O sahneler izleyicileri oldukça fazla etkiledi.

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kuruş'un 25. Bölümünde; Kartal ve Efe, Çetin'i kurtarmayı başarmış olsalar da Baybars'ın bu defa oyunu çok daha sert oynayacağının farkına varırlar. Efe'nin Adnan'ı tutuklatma hamlesi Baybars'ın elini kolunu bağlamıştır ama onu bu durumdan kurtaracak olanın da yine Kartal olduğunu düşünür. Kılıç'ın yardımıyla Bahar'ı kaçırıp Kartal'a bir anlaşma teklif eder. Efe ve Çetin, Kartal'ın kararından emin olmasalar da Ateş'in de tehlikede olma ihtimali üçünün de kenetlenmesini sağlayacaktır.

ÜÇ KURUŞ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Üç Kuruş'un dün akşam ekrana gelen heyecan dolu bölümünün ardından finale 3 bölüm kaldı.

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