Üç Kuruş 26. bölüm fragmanı yayınlandı! Üç Kuruş 26. bölüm fragmanı izle! Üç Kuruş yeni bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Üç Kuruş yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Üç Kuruş dizisinin 26. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Üç Kuruş konusu nedir? Üç Kuruş 26. Fragmanı nasıl izlenir! Üç Kuruş oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Baybars'ın "Eğer ben yerin dibine gireceksem o Kartal denen çocuk da girecek!" sözleri dikkat çekiyor. Şahin ve Çetin kavga ederken Çetin'in Şahin'den ne istediği merak konusu oluyor. Tutuklanan Adnan'ın ise Efe'ye "Bedelini ödemeye hazır ol!" demesi gerilimi artırıyor. Bahar'ı kaçıran ve Baybars'tan Kartal'ın kalbini getirmesi için emir alan Kılıç'ın yapacakları heyecanla beklenirken "Kartal Bahar'ı kurtarabilecek mi?" sorusunun yanıtı bekleniyor.

Üç Kuruş 26. Bölüm Ön İzlemesi yayında. Kartal'ın hastane odasında yanında Ferhan'ı ve Ferhan'ın çocukluğunu gördüğü sahnede yaşanan konuşma dikkat çekiyor. Ferhan, Baybars'ın sıradaki hedefinin Ateş olabileceğini söylerken, "Ya onu da koruyamazsan?" sözleri üzerine Kartal büyük bir korku yaşıyor.









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