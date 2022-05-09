Üç Kuruş 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kuruş yeni bölüm fragmanı ne zaman? Üç Kuruş 25. bölüm fragmanı izle! Üç Kuruş son bölümde neler oldu?

Üç Kuruş, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Murat Uyurkulak ve Damla Serim'in kaleme aldığı aksiyon, dram ve polisiye türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Üç Kuruş 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kuruş 25. bölüm fragmanı izle! Üç Kuruş son bölümde neler oldu? Üç Kuruş 26. bölüm yeni fragmanı ne zaman çıkacak?

ÜÇ KURUŞ 26. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Üç Kuruş 26. bölüm fragmanı henüz çıkmadı. Bugün yayınlanacak olan 25. bölümün ardından 26. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor.

ÜÇ KURUŞ 25. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kuruş'un 24. Bölümünde; Kartal, Çetin sayesinde Konyalı'yı kurtarır fakat Çetin'i Baybars'ın yanında bırakmamakta kararlıdır. Bahar geçmiştekine benzer bir savaşın başladığını fark edince kaçmak yerine Kartal'ın yanında savaşmaya karar verir. Önce Ateş'i güvenceye alan Bahar, ardından zekice bir planla Kartal'a yardım etmek için harekete geçer. Kartal ve Efe tüm aileyi bir arada tutma mücadelesi verirken hiç beklemedikleri bir hamleyle karşılaşırlar.

ÜÇ KURUŞ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Üç Kuruş 25. Bölüm Fragmanı yayında. Kartal ile Bahar'ın duygu dolu anlarının ekrana geldiği tanıtımda Baybars'ın "Eğer ben yerin dibine gireceksem o Kartal denen çocuk da girecek!" sözleri dikkat çekiyor. Şahin ve Çetin kavga ederken Çetin'in Şahin'den ne istediği merak konusu oluyor. Tutuklanan Adnan'ın ise Efe'ye "Bedelini ödemeye hazır ol!" demesi gerilimi artırıyor. Bahar'ı kaçıran ve Baybars'tan Kartal'ın kalbini getirmesi için emir alan Kılıç'ın yapacakları heyecanla beklenirken "Kartal Bahar'ı kurtarabilecek mi?" sorusunun yanıtı bekleniyor.

ÜÇ KURUŞ KONUSU NE?

Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) ile Organize Büro'nun gözü kara komiseri Efe (Ekin Koç) arasındaki kovalamaca bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

ÜÇ KURUŞ OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) - Çıngıraklı mahallesinin lideri.

Efe Tekin (Ekin Koç) - Organize Büro'nun asi, idealist komiseri.

İrfan (Diren Polatoğulları) - Seri katil.

Bahar (Nesrin Cavadzade) - Nezih'in kızı.

Leyla (Aslıhan Malbora) - Kartal'ın kız kardeşi.

Neriman (Nursel Köse) - Kartal'ın halası.

Oktay (Civan Canova) - Kartal'ın babası.

Nezih (Zafer Algöz) - Bahar'ın babası.

Yardımcı karakterler

Ruşen (Mustafa Kırantepe)

Şesu (Uğur Yıldıran)

Batu (Aytaç Uşun)

Mesut (Cenk Kangöz)

Hazal (Tuğçe Yolcu)

Bülent (Burak Altay)

Şahin (Umutcan Ütebay)

Halide (Damla Makar)

Nesrin (Melisa Yıldırımer)

Semiha (Süreyya Kilimci)

Konyalı (Alişan Uğur)

Sahir (Muttalip Müjdeci)

Peri (Asena Girişken)

Mirsad (Erkan Üçüncü)

Neşe (Aylin Engör)

Kamil (Volkan Kıran)

Ahmet (Özkan Özipek)

Seco (Ömer Çobanoğlu)

Hüseyin (Ömer Civan Şit)

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