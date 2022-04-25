Üç Kuruş 24.bölüm fragmanı yayınlandı! Üç Kuruş 24. bölüm fragmanı izle! Üç Kuruş yeni bölüm fragmanı izle!

Üç Kuruş 24. Bölüm Ön İzlemesi yayında. Kartal'ın Bahar'a "Aksiyon yordu mu seni?" sözlerinin dikkat çektiği sahnede ikilinin ne yaptığı ve kimi aradığı izleyicinin aklında soru işaretleri bırakıyor. Kartal, Bahar ve Efe eve geldiklerinde Leyla onları karşılarken bir misafirleri olduğunu söylüyor. "Kartal'ın evine gelen misafir kim?" sorusunun yanıtı merakla bekleniyor.