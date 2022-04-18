Üç Kuruş 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kuruş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kuruş yeni bölümde neler olacak?

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ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bütün aile Neriman'ın kaybıyla büyük bir sarsıntı yaşar.

Baybars, Neriman'ı öldüren Kılıç'a sevdiği kadının tek hatırası olan Çetin'i geri getirme görevi verir. Kılıç, Çetin'i ararken Efe'yle karşılaşır ve ikili arasında ölümüne bir düello başlar. Kartal bu süreçte ailesini korumaya çalışırken Kılıç, Kartal'ın hesap etmediği bir adım atacaktır.

ÜÇ KURUŞ 24. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Üç Kuruş 24. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜM FRAGMANI İZLE

ÜÇ KURUŞ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Üç Kuruş her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.

ÜÇ KURUŞ KONUSU NE?

Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) ile Organize Büro'nun gözü kara komiseri Efe (Ekin Koç) arasındaki kovalamaca bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

ÜÇ KURUŞ OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) - Çıngıraklı mahallesinin lideri.

Efe Tekin (Ekin Koç) - Organize Büro'nun asi, idealist komiseri.

İrfan (Diren Polatoğulları) - Seri katil.

Bahar (Nesrin Cavadzade) - Nezih'in kızı.

Leyla (Aslıhan Malbora) - Kartal'ın kız kardeşi.

Neriman (Nursel Köse) - Kartal'ın halası.

Oktay (Civan Canova) - Kartal'ın babası.

Nezih (Zafer Algöz) - Bahar'ın babası.

Yardımcı karakterler