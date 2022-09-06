Kanal D'nin en beğenilen dizilerinden olan Üç Kız Kardeş'in 2. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Üç Kız Kardeş dizisinin hayranları dizinin yeni sezonu ne zaman başlayacak, yeni sezon ilk bölümü ne zaman yayınlanacak merak etti. Peki, Üç Kız Kardeş yeni sezon ne zaman 2022? Üç Kız Kardeş yeni sezon tarihi belli oldu mu, resmi açıklama geldi mi? İşte detaylar...

Üç Kız Kardeş, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı dram ve romantik türündeki Türk televizyon dizisi. Üç Kız Kardeş yeni sezon ne zaman başlayacak 2022? Kanal D Üç Kız Kardeş dizisi 2. sezonu ne zaman, hangi gün, hangi ayda başlayacak?

ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2022?

Üç Kız Kardeş yeni sezonuyla 13 Eylül Salı akşamı 20.00'de Kanal D'de!

Üç Kız Kardeş dizisinin yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı. Dizi 13 Eylül Salı günü yeni sezon ilk bölümüyle ekranlara gelecek.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 2. SEZON TANITIM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Evet dizinin yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı. Kanal D'nin sitesinden izleyebilirsiniz.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 2. SEZON TANITIM FRAGMANI İZLE!

ÜÇ KIZ KARDEŞ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Üç Kız Kardeş dizisi geçtiğimiz sezon her hafta Salı günü saat 20:00 'da Kanal D ekranlarında yayınlanıyordu. Bu sezon da aynı şekilde yayın hayatına devam etmesi bekleniyor. Henüz yayın günü hakkında duyurulan bir değişiklik olmadı.

ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER OLACAK?

İclal Aydın : Nesrin Kalender : 1-

Reha Özcan : Sadık Kalender : 1-

Özgü Kaya : Türkan Kalender Korman : 1-

Almila Ada : Dönüş Kalender : 1-

Melisa Berberoğlu : Derya Kalender : 1-

Berker Güven : Somer Korman : 1-

Veda Yurtsever : Rüçhan Korman : 1-

Tayfun Erarslan : Özer Korman : 1-

Benian Dönmez : Nezahat Kalender : 1-

Nazlı Senem Ünal : Mine : 1-

Anıl Tetik : Hakan Demir : 3-

Eren Ören : Mustafa Korman : 17-

Ayça İnci : Sevilay : 19-

Yiğit Dikmen : Özgür

ÜÇ KIZ KARDEŞ KONUSU NEDİR?

3 kız kardeşin isimleri Türkân, Dönüş ve Derya'dır. Sadık Bey ve Nesrin Hanım'la birlikte kucak kucağa oturur ve onları bekleyen şahane yılların hayallerini kurarlar.