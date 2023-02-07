Kanal D'nin sevilen dizisi Üç Kız Kardeş bugün yayın akışında yer almadı. Bunun ardından vatandaşlar, Bu akşam Üç Kız Kardeş dizisi var mı, yok mu, neden yok? 7 Şubat 2023 Üç Kız Kardeş yayınlanmayacak mı, ara mı verdi, haftaya mı? Üç Kız Kardeş neden yok? merak etti. Peki, Üç Kız Kardeş dizisi bitti mi, final mi? Üç Kız Kardeş dizisi ara mı verdi? Üç Kız Kardeş dizisi bu hafta yok mu, haftaya mı olacak? İşte detaylar...

Üç Kız Kardeş, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı dram ve romantik türündeki Türk televizyon dizisi. Üç Kız Kardeş yeni bölüm var mı, yok mu, neden yok? 7 Şubat 2023 Bu akşam Üç Kız Kardeş yeni bölümü yok mu, ara mı verdi, haftaya mı? Üç Kız Kardeş neden yok?

ÜÇ KIZ KARDEŞ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

Bugün 7 Şubat 2023 Kanal D yayın akışında Üç Kız Kardeş dizisi yayın akışında yer almadı. Dizi bugün yayınlanmayacak. Bugün Kanal D'de "Son Durum Deprem Özel" programı ekranlara gelecek. Bu hafta deprem dolayısıyla birçok kanalda dizi ekrana gelmeyecek. Kanal D'de deprem bölgesinden anlık gelişmeler aktarılıyor.

KANAL D 7 ŞUBAT YAYIN AKIŞI

19:00 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Son Durum "Deprem Özel"

ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölümünün haftaya yayınlanması bekleniyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kız Kardeş 31 Ocak Salı akşamı yayınlanan 37. bölümde Somer ve Türkan'ın evliliklerinde büyük deprem yaşanıyor!

Somer, Türkan'ın Sevilay'la ilgili gerçeği bilerek sakladığını düşünerek, öfkeyle telafisi olmayan sözler söyler. Türkan, kendisini savunmaya çalışsa da Somer için büyük hayal kırıklığı yaşanır. İkili arasında güven bağları tamamen kopma noktasına gelir. Nesrin, Mustafa ve Sevilay'la yüzleşmek için evlerine gider. O sırada Türkan'la karşılaşınca Nesrin'in tepkisi sert olur. Türkan, annesinin sözlerine karşı kendisini savunmak istese de Nesrin dinlemez. Türkan, Sevilay'la ortaklığını devam ettirdiği için herkesten darbe alır.

Rüçhan, son olanları konuşmak için Nesrin'e gider. Somer'in Sevilay'ın Mustafa'nın annesi olduğunu öğrendiğini Nesrin'e söyleyen Rüçhan, Türkan'ı kötülemekten de geri kalmaz. Ancak Mesut sayesindeki bir gelişmeyle, Rüçhan ve Nesrin'in ilişkisi sürprizlere gebe kalır. Rüçhan ve Nesrin, rolleri değiştirince olanlar olur.

Türkan içinde bulunduğu karanlıktan çıkmak için çok güzel bir sebebe tutunmuşken, Somer'in yanlış zaman ve yerde oluşuyla, Türkan'ın tüm umutları yerle bir olur. Türkan'ı Rüçhan'a karşı söylediği ağır sözleri duyan Somer, annesinin ağladığını görünce Türkan'a resti çeker. Türkan, hamile olduğunu söylemek isterken bambaşka bir durumla karşı karşıya kalır.