Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 8. bölüm bugün var mı? Üç Kız Kardeş 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Türkan, Somer'in en zor anlarında yanında olarak kararlılığını kanıtlar. Somer, Türkan'a haksızlık yaptığını düşünür ve Türkan'a duygularını anlatır.

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kız Kardeş 5 Nisan Salı akşamı yayınlanan 7. bölümde Somer'in Mine'den uzaklaşması Türkan'a daha da yakın olmasını sağlıyor. 5 Nisan Salı günü yayınlanan Üç Kız Kardeş 7. bölümünde neler oldu? Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Somer, Türkan'dan etkilenmeye başlıyor!

Somer'in bir anlık duygu patlamasıyla sorduğu soru Türkan'ı şüpheye düşürür. Kocasının bir ilişkisi olduğu ve bu ilişkiden de bir bebek beklediğini düşünen Türkan, bu işin peşine düşecektir. Somer'e ulaşamadıkça çılgına dönen Mine, soluğu Rüçhan'ın evinde alır. Onun bu ziyareti bambaşka olaylara gebedir. Mine'yi evden apar topar uzaklaştıran kişi ise Özer olur. Rüçhan, Türkan'ın Mine'yle karşılaşmaması için genç kızı yine öfkeyle azarlar. Diğer taraftan Mine gözyaşları içinde yaşadıklarını Türkan'a anlatır. O sırada Mine'nin yanına gelen Nihat, Türkan'ın gerçeği öğrenmesine engel olur. Somer ise telaşla Türkan'a ulaşmaya çalışır.

Somer, Mine'yi terk ettikten sonra Türkan'la daha da yakınlaşır. Ancak Mine, Somer'in peşini bırakmaz ve sürekli arar. Mine'yi sevmediğini söyleyen Somer, sadece bebeği için onunla görüşeceğini söyleyince Mine, kıyameti koparır. Mine ve Somer arasında büyük gerginlik yaşanır. Somer, ailesiyle katıldığı davette Mine'yi ve Nihat'ı görünce şoke olur. Türkan ve Somer'i el ele gören Mine, bu duruma daha fazla dayanamaz. Somer'le konuşmayı başarır ancak tartışma alevlenir. Mine, Somer'in sözlerinin ardından kalabalığın ortasında bayılır ve eski eşi Nihat, Mine'yi apar topar hastaneye kaldırır. Somer'in hastane odasına girdiğinde Nihat'ın Mine'ye söylediği sözler, şoke etkisi yaratır.

Üç Kız Kardeş, yeni bölümleriyle her Salı 20.00'de Kanal D'de.

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