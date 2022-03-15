Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 4. bölüm bugün var mı? Üç Kız Kardeş 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kız Kardeş 8 Mart Salı akşamı yayınlanan 3. bölümde Somer, Türkan ve Mine arasında kalınca zor bir karar veriyor. 8 Mart Salı günü yayınlanan Üç Kız Kardeş 3. bölümünde neler oldu? Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Dönüş'ün doğum günü partisinde Somer'in aldığı karar Türkan'ı şoke ediyor!

Sadık ve Nesrin, Türkan'ın yaşadığı evin boşaltıldığını görünce telaşa kapılıyor. Türkan, başına gelen kötü olaylardan ailesine hiç bahsetmemiştir. Sadık ve Nesrin, Rüçhan'ın karşısına geçip Türkan için hesap sorar. Türkan'ın evde olmadığını öğrenen Somer, baba evine gittiğini düşünür. Bu sırada Türkan, Rüçhan'ın evindedir. Somer, Türkan'ın yanına gelir ve o gece yaşanan yakınlaşmayı unutmasını söyler. Türkan, Somer'in sözleri karşısında hayallerinin nasıl yıkıldığını gözyaşlarıyla anlatır. Somer iki kadın arasında kalırken, baba olacağını öğrenmenin sevincini yaşar. Mine, Somer'in kendisiyle ilgilenmesi için elinden geleni yapar. Somer bebeğin heyecanıyla daha da telaşa kapılır. Mine ve Somer, bebeği görebilmek için İzmir'e doktora giderler.

Somer ve Mine bebek kontrolü için doktora gider. Bu sırada Rüçhan ve Türkan, İzmir'e alışveriş yapamaya gidiyor. Somer ve Türkan aynı mağazada karşılaşınca Mine bu duruma oldukça bozulur. Rüçhan, Somer'in yanında Mine'yi görünce bir kahve içme teklifi yapar. Bu kötü tesadüf Somer'i zor bir durumda bırakır. Somer, Türkan'ın ailesiyle bir araya gelir. Ancak Mine'nin Somer'e baskıları giderek artar. Türkan, kocasının yanında olmasından mutluyken Somer, Mine'nin attığı mesajlarla huzursuz olur. Mine Somer'in Türkan'la Dönüş'ün doğum gününe ailesinin yanına gittiğini öğrenince kıyamet kopar.

ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ BÖLÜMDE NELEROLACAK?

Hakan, okuldaki basketbol takımını çalıştırmak için Ayvalık'tadır. Derya, Hakan'a olan aşkıyla kalbinde kelebeklerin uçuşuna kapılır. Dönüş, Derya ve Hakan arasında duygusal köprüyü kurmak istese de bunu başaramaz.

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