Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman, hangi gün? Üç Kız Kardeş yeni bölüm hangi kanalda? Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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ÜÇ KIZ KARDEŞ HANGİ GÜN?

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Üç Kız Kardeş, salı günlere ekrana gelmektedir.

ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Üç Kız Kardeş dizisi bu akşam dün yayınlanan tekrar bölümüyle ekranlara gelecek. İşte bilgileri...

Türkan'ın hastaneye götürüldüğünü öğrenen Kalender ailesi büyük bir telaşla kızlarının evine giderler. Ama ne Türkan'ı bulabilirler ne de Türkan'ın kurulu bir düzeni kalmıştır. Türkan için endişelenen Kalender ailesi Rüçhan ile karşı karşıya gelir. Somer annesinin Türkan'ı düşürdüğü durumlardan rahatsız olsa da onu bir süre daha bu evliliği sürdürmek zorunda olduklarına ikna etmeye çalışır.

Fatih'in gelişi Kalender ailesini huzursuz etmiştir ve Sadık ile Nesrin'i kızlarını ondan nasıl koruyacakları konusunda karşı karşıya getirir. Derya ve Dönüş içinde sonradan çıkıp gelen Fatih amca merak konusudur. Rüçhan, Mine yüzünden Somer'le savaşırken, Türkan ve ailesini sakin tutmayı başarır. Ancak Mine'nin Somer'e baskıları giderek artar. Türkan'ı ve Somer'i çok zor günler beklemektedir.

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM ÖZETİ

Düğünden hemen sonra evden ayrılan Somer eve döndüğü zaman, Türkan'ı yaralanmış bir şekilde evde bulur ve hemen hastaneye götürür. Ancak hastanede onları hiç beklemedikleri bir sürpriz karşılar. Dönüş'ün sınavda yaşadıkları yüzünden hastanelik olması iki kardeşi aynı anda hastaneye düşürür. Türkan'ın başından ayrılamayan Somer, Mine ve Türkan arasında iyiden iyiye gerilmektedir. Bu durum Mine ile arasının açılmasına sebep olur ve Somer geri dönüşü olmayan bir hata yapar. Bu hatanın bedeli ise herkes için ağır olacaktır.

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