Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Üç Kız Kardeş yeni bölümde ne olacak? Üç Kız Kardeş 9. Bölüm fragmanı

Ekranların beğenilen dizisi Üç Kız Kardeş yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Üç Kız Kardeş dizisinin 9. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Üç Kız Kardeş konusu nedir? Üç Kız Kardeş 9. Fragmanı nasıl izlenir! Üç Kız Kardeş oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Rüçhan'ın hırsızlık suçlamaları sonunda buna kalbi dayanamayan Sadık fenalaşır. Hastaneye kaldırılan Sadık'ın durumu kritiktir. Türkan bu durumdan Rüçhan'ı sorumlu tutar.

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kız Kardeş 12 Nisan Salı akşamı yayınlanan 8. bölümde Somer, Mine'nin yanında Nihat'ı görünce ipleri tamamen koparıyor. 12 Nisan Salı günü yayınlanan Üç Kız Kardeş 8. bölümünde neler oldu? Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Somer, tüm ilgisini Türkan'a odaklıyor!

Mine ve Nihat'ı hastane odasında birlikte gören Somer'in kafası karışır. Bebeğin kendinden olup olmadığını sorgulamaya başlar. Mine her ne kadar onu ikna etmeye çalışsa da bu ilişki Somer için tamamen bitmiştir. Aşk acısı çeker. Nihat'ın bizzat Rüçhan Hanım tarafından Ayvalık'a getirildiğini ve zeytinlik karşılığında Somer'le aşklarının pazarlık konusu edildiğini öğrenen Mine, Rüçhan'la karşı karşıya geliyor.

Derya, Hakan'la birlikte okul çıkışı geç saate kadar vakit geçirir. Ancak evdekilerin Derya'dan haber alamaması ortalığı karıştırır. Derya'nın başına buyruk halleri Nesrin ve Sadık'ı zor duruma düşürür. Dönüş, Derya'nın evde olmadığının anlaşılmaması için büyük çaba sarf eder. Derya, Mesut'un sayesinde Dönüş'ün yaptığı kardeşlik görevinden haberdar olur. Dönüş'ün yanına giden Derya, kardeşiyle tekrar eskisi gibi olur ve aralarındaki buzlar erir.

Nihat'ın bizzat Rüçhan Hanım tarafından Ayvalık'a getirildiğini ve zeytinlik karşılığında Somer'le aşklarının pazarlık konusu edildiğini öğrenen Mine, Somer'e tüm gerçeği açıkladığı bir mektup yazar. Ancak mektup, Türkan'ın eline geçiyor. Türkan, Mine'nin Somer'e yazdığı sırlarla dolu mektubu okuyacak mı?

Üç Kız Kardeş, yeni bölümleriyle her Salı 20.00'de Kanal D'de.

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