Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Üç Kız Kardeş yeni bölümde ne olacak? Üç Kız Kardeş 7. Bölüm fragmanı - Haberler

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Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Üç Kız Kardeş yeni bölümde ne olacak? Üç Kız Kardeş 7. Bölüm fragmanı

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Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Üç Kız Kardeş yeni bölümde ne olacak? Üç Kız Kardeş 7. Bölüm fragmanı

Önemli isimlerin başrollerde olduğu Üç Kız Kardeş dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümü ne zaman? Üç Kız Kardeş 7. fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı izle! Üç Kız Kardeş 7. bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Üç Kız Kardeş yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Üç Kız Kardeş dizisinin7. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki,Üç Kız Kardeş konusu nedir?Üç Kız Kardeş 7. Fragmanı nasıl izlenir!Üç Kız Kardeş oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Somer, Türkan'ın boşanmak istemediğini öğrenince bir çıkış yolu bulmaya çalışır. Rüçhan'ın Türkan'a yaptığı işkenceyi kabul edemeyen Somer, bunun hesabını sorar. Somer ve Rüçhan'ın tartıştığını duyan Türkan, Somer'in sözlerine dayanamadı ve evi terk eder. Somer, avukata talimat vererek boşanma işlemlerini başlatır. Türkan'ı kahvaltı yapma bahanesiyle dışarıya çıkaran Somer, avukata haber vermiştir. Türkan, boşanma evraklarını görünce şoke olur. Somer'den boşanmayacağını bir kez daha söyleyen Türkan, boşanma dilekçesini imzalamaz. Somer, Türkan'ı boşanmaya ikna edebilecek mi?

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