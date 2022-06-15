Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş 16. bölüm fragmanı izle! Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı izle!

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ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ KONUSU NE?

Türkan, Dönüş ve Derya... Biri güzelliği, biri uysallığı, diğeri de asiliğiyle dillere destan, birbirlerine delicesine bağlı üç kız kardeş... Yaşıtları gibi basit hayaller kurarken ne geçmişlerindeki gölge onların peşini bırakacak, ne de talihleri onlardan yana olacaktır. Üç kız kardeş, anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerken Türkan'ın yaptığı evlilikle birlikte kara bulutlar ailenin üstünde gezinmeye başlayacak, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Türkan, mahsur kaldığı masalsı şatoda mutsuzluğuna kılıflar dikmeye çalışırken Dönüş'ün hayatı, geçmişten gelen büyük sırla alt üst olacak, Derya da dönüşü olmayan bir yola adım atacaktır. Sadık ve Nesrin'se kızlarını uçurumun kenarından alabilmek için bazen kendilerini, bazen de birbirlerini kaybetme noktasına geleceklerdir.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 16. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! (LİNK)

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Türkan'ın boşanma davasında aldığı karar annesiyle arasında büyük gerilimlere neden olur. Somer cephesinde de artık Türkan'a karşı büyük kırılma olur. Mine ise Türkan ve Somer'in henüz boşanamadığını öğrenince Türkan'ın bu süreci uzattığı düşüncesine kapılır ve Türkan'a karşı daha çok bilenir. Ancak onun da hayatında ciddi bir Nihat engeli vardır. Ondan kurtulmak için Rüçhan'ı manipüle etmeye başlar.

ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCULARI

İclal Aydın - Nesrin

Özgü Kaya - Türkan

Almila Ada - Dönüş

Melisa Berberoğlu - Derya

Reha Özcan - Sadık

Berker Güven - Somer

Veda Yurtsever - Rüçhan

Benian Dönmez - Nezahat

Nazlı Senem Ünal - Mine

Demircan Kaçel - Mesut

Vural Şahanoğlu - Serdar

ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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