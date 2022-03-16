Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölümde ne olacak? Üç Kız Kardeş 4. Bölüm fragmanı

İZMİR (Haberler.com) - Ekranların beğenilen dizisi Üç Kız Kardeş yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Üç Kız Kardeş dizisinin 4. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki Üç Kız Kardeş konusu nedir? Üç Kız Kardeş 4. Fragmanı nasıl izlenir! Üç Kız Kardeş oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

Üç Kız Kardeş YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tüm olayların arasında kalan Türkan ne yapacağını bilemez bir haldedir. Çaresizliği ve masumiyeti yüzüne vurmuşken Somer de bu duruma kayıtsız kalamaz. Yavaş yavaş Türkan'a ısınmaya başlar. Rüçhan'ın ise bambaşka planları vardır.

Üç Kız Kardeş 8 Mart Salı akşamı yayınlanan 3. bölümde Somer, Türkan ve Mine arasında kalınca zor bir karar veriyor. 8 Mart Salı günü yayınlanan Üç Kız Kardeş 3. bölümünde neler oldu? Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Dönüş'ün doğum günü partisinde Somer'in aldığı karar Türkan'ı şoke ediyor!

Sadık ve Nesrin, Türkan'ın yaşadığı evin boşaltıldığını görünce telaşa kapılıyor. Türkan, başına gelen kötü olaylardan ailesine hiç bahsetmemiştir. Sadık ve Nesrin, Rüçhan'ın karşısına geçip Türkan için hesap sorar. Türkan'ın evde olmadığını öğrenen Somer, baba evine gittiğini düşünür. Bu sırada Türkan, Rüçhan'ın evindedir. Somer, Türkan'ın yanına gelir ve o gece yaşanan yakınlaşmayı unutmasını söyler. Türkan, Somer'in sözleri karşısında hayallerinin nasıl yıkıldığını gözyaşlarıyla anlatır. Somer iki kadın arasında kalırken, baba olacağını öğrenmenin sevincini yaşar. Mine, Somer'in kendisiyle ilgilenmesi için elinden geleni yapar. Somer bebeğin heyecanıyla daha da telaşa kapılır. Mine ve Somer, bebeği görebilmek için İzmir'e doktora giderler.

Somer ve Mine bebek kontrolü için doktora gider. Bu sırada Rüçhan ve Türkan, İzmir'e alışveriş yapamaya gidiyor. Somer ve Türkan aynı mağazada karşılaşınca Mine bu duruma oldukça bozulur. Rüçhan, Somer'in yanında Mine'yi görünce bir kahve içme teklifi yapar. Bu kötü tesadüf Somer'i zor bir durumda bırakır. Somer, Türkan'ın ailesiyle bir araya gelir. Ancak Mine'nin Somer'e baskıları giderek artar. Türkan, kocasının yanında olmasından mutluyken Somer, Mine'nin attığı mesajlarla huzursuz olur. Mine Somer'in Türkan'la Dönüş'ün doğum gününe ailesinin yanına gittiğini öğrenince kıyamet kopar. Somer, Mine'nin bebeği aldıracağına dair mesaj atınca Türkan'la aralarındaki bu sahte evliliği daha fazla uzatmak istemez ve Türkan'a boşanmak istediğini söyler.

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