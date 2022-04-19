Üç Kız Kardeş, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı dram ve romantik türündeki Türk televizyon dizisi. Üç Kız Kardeş son bölüm izle! Üç Kız Kardeş 9. bölüm HD izle! Üç Kız Kardeş yeni bölümde neler olacak? 19 Nisan Kanal D Üç Kız Kardeş full bölüm izle! Üç Kız Kardeş dizisi son bölüm HD izle!

ÜÇ KIZ KARDEŞ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Üç Kız Kardeş dizisi Salı günleri saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Üç Kız Kardeş 9. Bölüm Fragmanı yayında! Somer, Mine'ye dönüyor!

Somer, Mine'nin hasretine dayanamaz ve barışmaya karar verir. Ancak Türkan ise Rüçhan'ın zorbalıklarına maruz kalır. Türkan ne yapacak?

Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de!

ÜÇ KIZ KARDEŞ CANLI İZLE!

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE!

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kız Kardeş 12 Nisan Salı akşamı yayınlanan 8. bölümde Somer, Mine'nin yanında Nihat'ı görünce ipleri tamamen koparıyor. 12 Nisan Salı günü yayınlanan Üç Kız Kardeş 8. bölümünde neler oldu? Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Somer, tüm ilgisini Türkan'a odaklıyor!

Mine ve Nihat'ı hastane odasında birlikte gören Somer'in kafası karışır. Bebeğin kendinden olup olmadığını sorgulamaya başlar. Mine her ne kadar onu ikna etmeye çalışsa da bu ilişki Somer için tamamen bitmiştir. Aşk acısı çeker. Nihat'ın bizzat Rüçhan Hanım tarafından Ayvalık'a getirildiğini ve zeytinlik karşılığında Somer'le aşklarının pazarlık konusu edildiğini öğrenen Mine, Rüçhan'la karşı karşıya geliyor.

Derya, Hakan'la birlikte okul çıkışı geç saate kadar vakit geçirir. Ancak evdekilerin Derya'dan haber alamaması ortalığı karıştırır. Derya'nın başına buyruk halleri Nesrin ve Sadık'ı zor duruma düşürür. Dönüş, Derya'nın evde olmadığının anlaşılmaması için büyük çaba sarf eder. Derya, Mesut'un sayesinde Dönüş'ün yaptığı kardeşlik görevinden haberdar olur. Dönüş'ün yanına giden Derya, kardeşiyle tekrar eskisi gibi olur ve aralarındaki buzlar erir.

Nihat'ın bizzat Rüçhan Hanım tarafından Ayvalık'a getirildiğini ve zeytinlik karşılığında Somer'le aşklarının pazarlık konusu edildiğini öğrenen Mine, Somer'e tüm gerçeği açıkladığı bir mektup yazar. Ancak mektup, Türkan'ın eline geçiyor. Türkan, Mine'nin Somer'e yazdığı sırlarla dolu mektubu okuyacak mı?

Üç Kız Kardeş, yeni bölümleriyle her Salı 20.00'de Kanal D'de.

ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCU KADROSU

İclal Aydın - Nesrin

Özgü Kaya - Türkan

Almila Ada - Dönüş

Melisa Berberoğlu - Derya

Reha Özcan - Sadık

Berker Güven -

Veda Yurtsever - Rüçhan

Benian Dönmez -

Nazlı Senem Ünal -

Demircan Kaçel - Mesut

Vural Şahanoğlu - Serdar

Hakan Atalay -

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