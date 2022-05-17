Üç Kız Kardeş son bölüm izle! Üç Kız Kardeş 12. bölüm HD izle! Üç Kız Kardeş yeni bölümde neler olacak? 17 Mayıs Kanal D Üç Kız Kardeş full bölüm izle - Haberler

Üç Kız Kardeş, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı dram ve romantik türündeki Türk televizyon dizisi. Üç Kız Kardeş son bölüm izle! Üç Kız Kardeş 12. bölüm HD izle! Üç Kız Kardeş yeni bölümde neler olacak? 17 Mayıs Kanal D Üç Kız Kardeş full bölüm izle! Üç Kız Kardeş dizisi son bölüm HD izle!

ÜÇ KIZ KARDEŞ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Üç Kız Kardeş dizisi Salı günleri saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Üç Kız Kardeş 12. Bölüm 2. Ön İzleme yayında! Nesrin, Türkan'a boşanmaması için sert bir uyarıda bulunuyor.

Türkan, Somer'in kendisini sevmediğini ve evliliğinde mutsuz olduğunu Nesrin'e anlatır. Ancak Nesrin, kızının evliliğini sürdürmesi konusunda ısrarcıdır.

Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de!

ÜÇ KIZ KARDEŞ CANLI İZLE!

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE!

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kız Kardeş 10 Mayıs Salı akşamı yayınlanan 11. bölümde Türkan, Somer'den boşanmayı kabul etse de bu kez Somer Türkan'dan ayrılmak istemiyor. 10 Mayıs Salı günü yayınlanan Üç Kız Kardeş 11. bölümünde neler oldu? Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Rüçhan, artık Mine'yi müstakbel gelini seçiyor.

Baba evine dönen Türkan, kendisini burada tamamen sığıntı gibi hissetmeye başlar. Nesrin ise her şeye rağmen kızının yuvasını yıkmaması gerektiğine inanır. Nesrin ise kızının mutsuzluğuyla daha da kahrolur. Somer, Türkan'ın yokluğunda değerini ve ona bağlandığını anlasa da Türkan, artık Somer'i görmek bile istemez. Türkan, Somer'in kendisiyle konuşmak istediğini anlayınca telefonlarına bile çıkmaz. Somer, Türkan'ın gönlünü geri kazanabilecek mi?Nesrin, Türkan'ın Somer'le boşanma kararını Sadık'tan gizlemeye çalışırken bir yandan da kızının evliliğini kurtarmak için harekete geçer. Rüçhan'a olan borçlarını ödemek için altınlarını bozduran zavallı Nesrin, bu evliliği kurtarabilecek mi?

Rüçhan, Türkan'ın evi terk etmesinin ardından Mine'yle iş birliği yaptı. Mine'nin karnındaki çocuğun Somer'den olup olmadığını öğrenen Rüçhan, Mine'yi artık gelini olarak kabul etti. Rüçhan'ın öfkesi, herkesi tutuşturacaktır...

Üç Kız Kardeş, yeni bölümleriyle her Salı 20.00'de Kanal D'de.

ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCU KADROSU

İclal Aydın - Nesrin

Özgü Kaya - Türkan

Almila Ada - Dönüş

Melisa Berberoğlu - Derya

Reha Özcan - Sadık

Berker Güven -

Veda Yurtsever - Rüçhan

Benian Dönmez -

Nazlı Senem Ünal -

Demircan Kaçel - Mesut

Vural Şahanoğlu - Serdar

Hakan Atalay -

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