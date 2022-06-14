Üç Kız Kardeş son bölüm izle! Kanal D Üç Kız Kardeş 16. bölüm full HD izle! Üç Kız Kardeş 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, neler olacak?

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ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kız Kardeş 7 Haziran Salı akşamı yayınlanan 15. bölümde Türkan ve Somer, evliliklerini kurtarmayı başarıyor. 7 Haziran Salı günü yayınlanan Üç Kız Kardeş 15. bölümünde neler oldu? Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Somer ve Türkan, aşklarını yaşamaya devam ediyor.

Türkan, canına kıymak istese de Somer, onu hayata döndürmeyi başarır. Her ne olursa olsun yanında kalmaya ve ayrılmamaya kararlıdır. Somer, Türkan'a her şeye rağmen inanmayı seçer. Türkan'ın intihar ettiğini bir tek Nehazat öğrenmiştir. Fatih, Rüçhan'dan aldığı güçle Kalender Ailesi'nin evine adeta baskın yapıyor. Sadık ve Nesrin'i tehdit eden Fatih, Nezahat'ten sert tepki görse de evi satışa çıkarmakta kararlıdır. Rüçhan, Fatih'le bir olup Kalender ailesine büyük bir yıkım yaşatır. Fatih, Sadık ve Nesrin'in evini satışa çıkarmak için harekete geçer. Bu sırada, Nesrin ve Sadık'ın evlatlık aldıkları için kendisine bu kadar düşman olduklarını söyler. Bunu duyan Nesrin paniğe kapılır. Çünkü Dönüş de bu itirafı duyar. Nesrin, Dönüş'e kendisini bırakmaması için adeta yalvarır.

Türkan, zor günlerin ardından ailesiyle barışmak için Somer'le baba evine gidiyor. Somer, Türkan'ı bundan sonra mutlu edeceğine söz vererek Kalender Ailesi'nin yüzünü güldürüyor. Türkan'a kurulan tuzağın Mine tarafından yapıldığını öğrenen Nihat, bunu Mine'ye karşı kullanmaya başlar. Mine bu konuda köşeye sıkışınca Nihat'tan kurtulmak için Rüçhan'dan yardım ister. Rüçhan Türkan'ın Ferit'le haberini Mine'nin tezgahladığını öğrenince Mine'den hesap sorar. Tartışma sırasında Mine ciddi bir kaza geçirir.

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE

Üç Kız Kardeş son bölüm izlemek için ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE 'ye tıklayınız.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 16. BÖLÜM İZLE!

Üç Kız Kardeş 16. bölüm izlemek için ÜÇ KIZ KARDEŞ 16. BÖLÜM İZLE 'ye tıklayınız.

ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Üç Kız Kardeş dizisi her hafta Salı günleri saat 20.00'da yeni bölümleriyle Kanal D'de.

ÜÇ KIZ KARDEŞ KONUSU NE?

3 kız kardeşin isimleri Türkân, Dönüş ve Derya'dır. Sadık Bey ve Nesrin Hanım'la birlikte kucak kucağa oturur ve onları bekleyen şahane yılların hayallerini kurarlar.

ÜÇ KIZ KARDEŞ NEREDE ÇEKİLMEKTEDİR?

Dizinin çekimleri Ayvalık'ta gerçekleştirilmektedir.

ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCULARI KİMLER?

İclal Aydın - Nesrin

Reha Özcan - Sadık

Özgü Kaya - Türkan

Almila Ada - Dönüş

Melisa Berberoğlu - Derya

Berker Güven - Somer

Veda Yurtsever - Rüçhan

Tayfun Erarslan - Özer

Benian Dönmez - Nezahat

Nazlı Senem Ünal - Mine

Demircan Kaçel - Mesut

Vural Şahanoğlu - Serdar

Hakan Atalay - Fatih

Mert Özcan - Hakan

Ece Baliç - Dilek

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