Üç Kız Kardeş son bölüm izle! Kanal D Üç Kız Kardeş 15. bölüm full HD izle! Üç Kız Kardeş 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, neler olacak? - Haberler

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ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kız Kardeş 31 Mayıs Salı akşamı yayınlanan 14. bölümde Türkan, Mine'nin tuzağının ardından çok zor günler yaşıyor. 31 Mayıs Salı günü yayınlanan Üç Kız Kardeş 14. bölümünde neler oldu? Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Somer, Türkan'a inanmayı başarabilecek mi?

Rüçhan, Türkan'ın gazetede çıkan fotoğraflarını büyük bir öfkeyle karşılar. Nesrin'den hesap sormak ve gazeteyi önüne atıp Türkan'ı rezil etmek için harekete gecen Rüçhan, amacına ulaşır. Nesrin de Türkan'ın bu olayı üzerine oldukça sarsılır. Rüçhan'la büyük bir gerilim yaşıyor. Ferit'le karşı karşıya gelen Somer, Ferit'i öyle bir dövüyor ki hastanelik ediyor. Somer, Türkan'ın fotoğraflarının ardından başını büyük belaya sokar. Türkan, gazetede kendisini görünce gözyaşlarına boğulur. Somer ise üstü başı kan içinde Türkan'la yüzleşmeye gelir. Türkan'a öfkeyle bağıran Somer, tüm ipleri koparır ve Türkan'a inanmadığını söyler.

Türkan, o gece Mine'yle birlikte olduğunu herkesten saklar. Çünkü Mine, eğer kendisinin de yanında olduğunu söylerse bebeğiyle birlikte tehlikede olacağını Türkan'a söyler. Mine için kendisini feda eden Türkan, o gece Mine'yle birlikte olduğunu itiraf edecek mi? Sadık ve Nesrin için de büyük bir sınavdır bu olay, her ne kadar Türkan'ın böyle bir şey yapmayacağını düşünseler de Türkan'ın sessizliği ve kabullenişi aralarında büyük gerilimlere neden olur. Ancak Derya ve Dönüş, Türkan'ın böyle bir şey yapmayacağına çok emindir. Dönüş ve Derya, Türkan'ın bu duruma nasıl düştüğünü araştırmak için harekete geçerler. Türkan, sıkışıp kaldığı bu zor durumdan çıkmak için kendince bir karar verir. Somer ise içinde yaşadığı gelgitlerle yüzleşir ve bir seçim yapmak zorunda kalır. Türkan'ın ölümü seçmesiyle Somer, ne yapacak?

ÜÇ KIZ KARDEŞ 14. BÖLÜM İZLE!

Üç Kız Kardeş 14. bölüm izlemek için ÜÇ KIZ KARDEŞ 14. BÖLÜM İZLE 'ye tıklayınız.

ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ BÖLÜM CANLI İZLE!



ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Üç Kız Kardeş dizisi her hafta Salı günleri saat 20.00'da yeni bölümleriyle Kanal D'de.

ÜÇ KIZ KARDEŞ KONUSU NE?

3 kız kardeşin isimleri Türkân, Dönüş ve Derya'dır. Sadık Bey ve Nesrin Hanım'la birlikte kucak kucağa oturur ve onları bekleyen şahane yılların hayallerini kurarlar.

ÜÇ KIZ KARDEŞ NEREDE ÇEKİLMEKTEDİR?

Dizinin çekimleri Ayvalık'ta gerçekleştirilmektedir.

ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCULARI KİMLER?

İclal Aydın - Nesrin

Reha Özcan - Sadık

Özgü Kaya - Türkan

Almila Ada - Dönüş

Melisa Berberoğlu - Derya

Berker Güven - Somer

Veda Yurtsever - Rüçhan

Tayfun Erarslan - Özer

Benian Dönmez - Nezahat

Nazlı Senem Ünal - Mine

Demircan Kaçel - Mesut

Vural Şahanoğlu - Serdar

Hakan Atalay - Fatih

Mert Özcan - Hakan

Ece Baliç - Dilek

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