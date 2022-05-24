Üç Kız Kardeş son bölüm izle! Kanal D Üç Kız Kardeş 13. bölüm full HD izle! Üç Kız Kardeş 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, neler olacak? - Haberler

Üç Kız Kardeş son bölüm izle! Kanal D Üç Kız Kardeş 13. bölüm full HD izle! Üç Kız Kardeş 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, neler olacak?
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Türkan, Rüçhan'a meydan okuyor!
Türkan, evliliğini bitirmenin daha doğru olduğunu savunurken Sadık, Türkan ve Somer'in aralarında sorun olduğunu anlar. Türkan ise bu duruma düşmesinde Nesrin'in de payı olduğunu itiraf eder.
Üç Kız Kardeş son bölüm izlemek için ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE 'ye tıklayınız.
Üç Kız Kardeş 13. bölüm izlemek için ÜÇ KIZ KARDEŞ 13. BÖLÜM İZLE 'ye tıklayınız.
Üç Kız Kardeş dizisi her hafta Salı günleri saat 20.00'da yeni bölümleriyle Kanal D'de.
3 kız kardeşin isimleri Türkân, Dönüş ve Derya'dır. Sadık Bey ve Nesrin Hanım'la birlikte kucak kucağa oturur ve onları bekleyen şahane yılların hayallerini kurarlar.
Dizinin çekimleri Ayvalık'ta gerçekleştirilmektedir.
- İclal Aydın - Nesrin
- Reha Özcan - Sadık
- Özgü Kaya - Türkan
- Almila Ada - Dönüş
- Melisa Berberoğlu - Derya
- Berker Güven - Somer
- Veda Yurtsever - Rüçhan
- Tayfun Erarslan - Özer
- Benian Dönmez - Nezahat
- Nazlı Senem Ünal - Mine
- Demircan Kaçel - Mesut
- Vural Şahanoğlu - Serdar
- Hakan Atalay - Fatih
- Mert Özcan - Hakan
- Ece Baliç - Dilek