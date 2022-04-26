Üç Kız Kardeş son bölüm izle! Kanal D Üç Kız Kardeş 10. bölüm full HD izle! Üç Kız Kardeş 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, neler olacak?

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ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Somer kararı Türkan'a bırakıyor! Rüçhan, Mine'nin çocuğunun Somer'den olmadığını açıklar. Kafası karışan Somer ne yapacağını şaşırır.

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE

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ÜÇ KIZ KARDEŞ 10. BÖLÜM İZLE!

Üç Kız Kardeş 10. bölüm izlemek için ÜÇ KIZ KARDEŞ 10. BÖLÜM İZLE 'ye tıklayınız.

ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Üç Kız Kardeş dizisi her hafta Salı günleri saat 20.00'da yeni bölümleriyle Kanal D'de.

ÜÇ KIZ KARDEŞ KONUSU NE?

3 kız kardeşin isimleri Türkân, Dönüş ve Derya'dır. Sadık Bey ve Nesrin Hanım'la birlikte kucak kucağa oturur ve onları bekleyen şahane yılların hayallerini kurarlar.

ÜÇ KIZ KARDEŞ NEREDE ÇEKİLMEKTEDİR?

Dizinin çekimleri Ayvalık'ta gerçekleştirilmektedir.

ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCULARI KİMLER?

İclal Aydın - Nesrin

Reha Özcan - Sadık

Özgü Kaya - Türkan

Almila Ada - Dönüş

Melisa Berberoğlu - Derya

Berker Güven - Somer

Veda Yurtsever - Rüçhan

Tayfun Erarslan - Özer

Benian Dönmez - Nezahat

Nazlı Senem Ünal - Mine

Demircan Kaçel - Mesut

Vural Şahanoğlu - Serdar

Hakan Atalay - Fatih

Mert Özcan - Hakan

Ece Baliç - Dilek

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