Üç Kız Kardeş son bölüm izle! Kanal D Üç Kız Kardeş 10. bölüm full HD izle! Üç Kız Kardeş 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, neler olacak?
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Somer kararı Türkan'a bırakıyor! Rüçhan, Mine'nin çocuğunun Somer'den olmadığını açıklar. Kafası karışan Somer ne yapacağını şaşırır.
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Üç Kız Kardeş 10. bölüm izlemek için ÜÇ KIZ KARDEŞ 10. BÖLÜM İZLE 'ye tıklayınız.
Üç Kız Kardeş dizisi her hafta Salı günleri saat 20.00'da yeni bölümleriyle Kanal D'de.
3 kız kardeşin isimleri Türkân, Dönüş ve Derya'dır. Sadık Bey ve Nesrin Hanım'la birlikte kucak kucağa oturur ve onları bekleyen şahane yılların hayallerini kurarlar.
Dizinin çekimleri Ayvalık'ta gerçekleştirilmektedir.
- İclal Aydın - Nesrin
- Reha Özcan - Sadık
- Özgü Kaya - Türkan
- Almila Ada - Dönüş
- Melisa Berberoğlu - Derya
- Berker Güven - Somer
- Veda Yurtsever - Rüçhan
- Tayfun Erarslan - Özer
- Benian Dönmez - Nezahat
- Nazlı Senem Ünal - Mine
- Demircan Kaçel - Mesut
- Vural Şahanoğlu - Serdar
- Hakan Atalay - Fatih
- Mert Özcan - Hakan
- Ece Baliç - Dilek