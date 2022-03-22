Üç Kız Kardeş son bölüm izle! Kanal D Üç Kız Kardeş 5. bölüm full HD izle! Üç Kız Kardeş 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, neler olacak?

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ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Derya ve Dönüş, annelerinin okulda öğretmen olduğunu unutunca Nesrin, bu durumu sert bir şekilde düzeltiyor. Ev ve okul hayatını karıştırmamaları konusunda Nesrin'den uyarı alan Derya ve Dönüş bu durumdan hiç memnun değildir. Dönüş'ün Serdar'la sınıfta olduğunu gören Nesrin, bu durumu da kontrol altına almaya çalışır.

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE

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ÜÇ KIZ KARDEŞ 5. BÖLÜM İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ KONUSU NE?

3 kız kardeşin isimleri Türkân, Dönüş ve Derya'dır. Sadık Bey ve Nesrin Hanım'la birlikte kucak kucağa oturur ve onları bekleyen şahane yılların hayallerini kurarlar.

ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCULARI KİMLER?

İclal Aydın - Nesrin

Reha Özcan - Sadık

Özgü Kaya - Türkan

Almila Ada - Dönüş

Melisa Berberoğlu - Derya

Berker Güven - Somer

Veda Yurtsever - Rüçhan

Tayfun Erarslan - Özer

Benian Dönmez - Nezahat

Nazlı Senem Ünal - Mine

Demircan Kaçel - Mesut

Vural Şahanoğlu - Serdar

Hakan Atalay - Fatih

Mert Özcan - Hakan

Ece Baliç - Dilek

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