Üç Kız Kardeş son bölüm izle! Kanal D Üç Kız Kardeş 5. bölüm full HD izle! Üç Kız Kardeş 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, neler olacak?
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Derya ve Dönüş, annelerinin okulda öğretmen olduğunu unutunca Nesrin, bu durumu sert bir şekilde düzeltiyor. Ev ve okul hayatını karıştırmamaları konusunda Nesrin'den uyarı alan Derya ve Dönüş bu durumdan hiç memnun değildir. Dönüş'ün Serdar'la sınıfta olduğunu gören Nesrin, bu durumu da kontrol altına almaya çalışır.
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3 kız kardeşin isimleri Türkân, Dönüş ve Derya'dır. Sadık Bey ve Nesrin Hanım'la birlikte kucak kucağa oturur ve onları bekleyen şahane yılların hayallerini kurarlar.
- İclal Aydın - Nesrin
- Reha Özcan - Sadık
- Özgü Kaya - Türkan
- Almila Ada - Dönüş
- Melisa Berberoğlu - Derya
- Berker Güven - Somer
- Veda Yurtsever - Rüçhan
- Tayfun Erarslan - Özer
- Benian Dönmez - Nezahat
- Nazlı Senem Ünal - Mine
- Demircan Kaçel - Mesut
- Vural Şahanoğlu - Serdar
- Hakan Atalay - Fatih
- Mert Özcan - Hakan
- Ece Baliç - Dilek