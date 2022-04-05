Üç Kız Kardeş Somer kimdir, gerçek adı nedir? 'Somer' Berker Güven kimdir, kaç yaşında? sorularının yanıtı merak ediliyor. Kısa sürede dikkatleri çeken bir yapım olan Üç Kız Kardeş dizisi, konusu ve oyuncuları ile merak konusu oldu. Peki, Üç Kız Kardeş Somer kimdir? Somer gerçekte kimdir? Berker Güven kimdir, kaç yaşında? İşte, detaylar…

ÜÇ KIZ KARDEŞ SOMER KİMDİR?

Ayvalık'ın en varlıklı ailesinin Rüçhan ve Özer'in biricik oğulları. Yurtdışında okuduğu sırada Mine ile tanışmış, ailesinin tüm engellemelerine rağmen onu bırakmamıştır. Türkanla evlenmeye, maddi korkuları sebebiyle göz yummuş ama Türkan'a bir eş olmayacağına söz vermiştir. Onun kalbinin tek sahibi Mine'dir. Ama Somer gün geçtikçe Türkan'ın iyiliğine kayıtsız kalamayacak annesi ve sevgilisinden görmediği anlayışı ve inceliği onda görecektir. Somer, anne gölgesinde büyüyüp sonrasında Mine'nin himayesinde yaşadığını çok geç fark edecektir. Türkan'ın içindeki cevheri gördüğünde belki de çok geç olacaktır. Somer karakterini canlandıran isim Berker Güven'dir.

BERKER GÜVEN KİMDİR?

Özel Işıkkent Anadolu Lisesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümünde eğitim gördü. 2017 yılında gösterime giren Babam filminde Çetin Tekindor ve Melisa Şenolsun ile başrolü paylaştı. Vatanım Sensin dizisinde Aleksi, Zalim İstanbul dizisinde ise Nedim rolüyle yer aldı.

22. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde Yen adlı tiyatro oyunundaki performansıyla Üstün Akmen Genç Oyuncu Ödülü'nü almıştır.

Türkiye – Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri'nde Yılın En İyi Drama Oyuncusu Ödülü'ne layık görüldü.

ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCULARI

• İclal Aydın - Nesrin

• Reha Özcan - Sadık

• Özgü Kaya - Türkan

• Almila Ada - Dönüş

• Melisa Berberoğlu - Derya

• Berker Güven - Somer

• Veda Yurtsever - Rüçhan

• Tayfun Erarslan - Özer

• Benian Dönmez - Nezahat

• Nazlı Senem Ünal - Mine

• Demircan Kaçel - Mesut

• Vural Şahanoğlu - Serdar

• Hakan Atalay - Fatih

• Mert Özcan - Hakan

• Ece Baliç - Dilek

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