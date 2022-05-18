Üç Kız Kardeş 'Nihat' kimdir, kim canlandırıyor? Üç Kız Kardeş Nihat 'Serhan Süsler' kimdir, kaç yaşında, nereli, oynadığı diziler nelerdir? - Haberler

Üç Kız Kardeş, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı dram ve romantik türündeki Türk televizyon dizisi. Üç Kız Kardeş 'Nihat' kimdir, kim canlandırıyor? Üç Kız Kardeş Nihat 'Serhan Süsler' kimdir, kaç yaşında, nereli, oynadığı diziler nelerdir?

ÜÇ KIZ KARDEŞ 'NİHAT' KİMDİR?

Nihat karakterini "Serhan Süsler" canlandırmaktadır.

SERHAN SÜSLER KİMDİR?

Serhan Süsler 1977 İstanbul doğumludur. Birçok tiyatro oyununda rol alan Serhan Süsler, Haliç Üniversitesi Konsevatuvar bölümü mezunudur. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra birçok dizide rol alan Serhan Süsler, Filinta, Böyle Bitmesin, Annem, Kollama, Çemberimde Gül Oya, Pilli Bebek, Binbir Gece gibi dizilerde oynamıştır. Şimdilerde ise Üç Kız Kardeş dizisinde Nihat karakteriyle rol almaktadır.

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