Üç Kız Kardeş nerede çekiliyor? Üç Kız Kardeş çekim yeri nerede? Üç Kız Kardeş dizisi hangi şehirde çekiliyor?
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Kanal D'de yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Üç Kız Kardeş nerede çekiliyor sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Üç Kız Kardeş, oyuncu kadrosu, konusu ve çekim mekanlarıyla kısa sürede beğeni toplayarak adından söz ettirmeyi başardı. Tanıtım fragmanının yayınlanmasının ardından merak toplayan Üç Kız Kardeş dizisi nerede çekiliyor? Üç Kız Kardeş hangi şehirde, ilçede çekildi? Üç Kız Kardeş çekim yeri...
Üç Kız Kardeş nerede çekiliyor sorusunun merak edildi. Üç Kız Kardeş dizisi Kanal D'de yayınlanan Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı dram ve romantik türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Üç Kız Kardeş nerede çekildi? Üç Kız Kardeş nerede, hangi şehirde çekilmektedir? Üç Kız Kardeş dizi seti nerede? Kanal D Üç Kız Kardeş hangi şehirde, ilçede çekildi? Üç Kız Kardeş çekim yeri nerede? İşte yanıtı...
Üç Kız Kardeş dizisi Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çekilmektedir. Üç Kız Kardeş dizisinde mekanlar Ayvalık'ta yer almaktadır.
Türkan, Dönüş ve Derya... Biri güzelliği, biri uysallığı, diğeri de asiliğiyle dillere destan, birbirlerine delicesine bağlı üç kız kardeş... Yaşıtları gibi basit hayaller kurarken ne geçmişlerindeki gölge onların peşini bırakacak, ne de talihleri onlardan yana olacaktır. Üç kız kardeş, anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerken Türkan'ın yaptığı evlilikle birlikte kara bulutlar ailenin üstünde gezinmeye başlayacak, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.
Üç Kız Kardeş her hafta Salı günü saat 20.00'da Kanal D'de yeni bölümleriyle yayınlanmaktadır.
- İclal Aydın - Nesrin
- Özgü Kaya - Türkan
- Almila Ada - Dönüş
- Melisa Berberoğlu - Derya
- Reha Özcan - Sadık
- Berker Güven -
- Veda Yurtsever - Rüçhan
- Benian Dönmez -
- Nazlı Senem Ünal -
- Demircan Kaçel - Mesut
- Vural Şahanoğlu - Serdar
- Hakan Atalay -