Üç Kız Kardeş nerede çekiliyor? Üç Kız Kardeş çekim yeri nerede? Üç Kız Kardeş dizisi hangi şehirde çekiliyor?

Üç Kız Kardeş nerede çekiliyor sorusunun merak edildi. Üç Kız Kardeş dizisi Kanal D'de yayınlanan Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı dram ve romantik türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Üç Kız Kardeş nerede çekildi? Üç Kız Kardeş nerede, hangi şehirde çekilmektedir? Üç Kız Kardeş dizi seti nerede? Kanal D Üç Kız Kardeş hangi şehirde, ilçede çekildi? Üç Kız Kardeş çekim yeri nerede? İşte yanıtı...

ÜÇ KIZ KARDEŞ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Üç Kız Kardeş dizisi Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çekilmektedir. Üç Kız Kardeş dizisinde mekanlar Ayvalık'ta yer almaktadır.

ÜÇ KIZ KARDEŞ KONUSU

Türkan, Dönüş ve Derya... Biri güzelliği, biri uysallığı, diğeri de asiliğiyle dillere destan, birbirlerine delicesine bağlı üç kız kardeş... Yaşıtları gibi basit hayaller kurarken ne geçmişlerindeki gölge onların peşini bırakacak, ne de talihleri onlardan yana olacaktır. Üç kız kardeş, anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerken Türkan'ın yaptığı evlilikle birlikte kara bulutlar ailenin üstünde gezinmeye başlayacak, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

ÜÇ KIZ KARDEŞ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Üç Kız Kardeş her hafta Salı günü saat 20.00'da Kanal D'de yeni bölümleriyle yayınlanmaktadır.

ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

İclal Aydın - Nesrin

Özgü Kaya - Türkan

Almila Ada - Dönüş

Melisa Berberoğlu - Derya

Reha Özcan - Sadık

Berker Güven -

Veda Yurtsever - Rüçhan

Benian Dönmez -

Nazlı Senem Ünal -

Demircan Kaçel - Mesut

Vural Şahanoğlu - Serdar

Hakan Atalay -

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