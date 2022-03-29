Üç Kız Kardeş nerede çekiliyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Üç Kız Kardeş nerede çevriliyor, dizi çekimleri nerede, mekanlar nerede?

Kanal D'nin yeni başlayan dizisi Üç Kız Kardeş'in nerede çekildiği, nerede çevrildiği merak edildi. Dizi hakkında merak edilen konulardan birisi de hangi şehirde çekildiği oldu. Peki, Üç Kız Kardeş nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Üç Kız Kardeş dizi çekimleri nerede yapıldı? Üç Kız Kardeş hangi il ve ilçede çekilmektedir? Üç Kız Kardeş hangi şehirde geçiyor? Detaylar sizlerle...

ÜÇ KIZ KARDEŞ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri Ayvalık'ta gerçekleştirilmektedir. Üç Kız Kardeş dizisinin çekimleri Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yapılmaktadır. Dizideki mekanlar burada geçiyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ KONUSU NEDİR?

3 kız kardeşin isimleri Türkân, Dönüş ve Derya'dır. Sadık Bey ve Nesrin Hanım'la birlikte kucak kucağa oturur ve onları bekleyen şahane yılların hayallerini kurarlar.

ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

İclal Aydın - Nesrin

Özgü Kaya - Türkan

Almila Ada - Dönüş

Melisa Berberoğlu - Derya

Reha Özcan - Sadık

Berker Güven

Veda Yurtsever - Rüçhan

Benian Dönmez

Nazlı Senem Ünal

Demircan Kaçel - Mesut

Vural Şahanoğlu - Serdar

Hakan Atalay

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