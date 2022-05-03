Üç Kız Kardeş neden yok? 3 Mayıs Bu akşam Üç Kız Kardeş var mı, yok mu, neden yok? Üç Kız Kardeş bitti mi, final mi oldu? Yeni bölüm haftaya mı?
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Kanal D'nin sevilen dizisi Üç Kız Kardeş bugün yayın akışında yer almadı. Bunun ardından izleyiciler, Bu akşam Üç Kız Kardeş yok mu, neden yok? 3 Mayıs Salı bugün Üç Kız Kardeş dizisi var mı, yok mu, niye yok? Üç Kız Kardeş bitti mi, final mi yaptı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm haftaya mı yayınlanacak? Üç Kız Kardeş bayram arası mı verdi, neden ara verdi? Üç Kız Kardeş bayram arası mı yaptı? merak etti. İşte detaylar...
Üç Kız Kardeş, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı dram ve romantik türündeki Türk televizyon dizisi. Bu akşam Üç Kız Kardeş var mı, yok mu, neden yok? 3 Mayıs Salı bugün Üç Kız Kardeş yok mu, niye yok? Üç Kız Kardeş bitti mi, final mi yaptı? Üç Kız Kardeş neden ara verdi? Üç Kız Kardeş bu hafta yeni bölümü yok mu, neden yok? Ayrıntılar sizlerle...
Üç Kız Kardeş her hafta Salı Kanal D ekranlarına geliyor. Fakat bugün yani 3 Mayıs Salı 2022 tarihinde dizi yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümünün haftaya yayınlanması bekleniyor. Dizi bugün Kanal D'nin yayın akışında yer almadı.
Normalde Salı günleri yayınlanan Üç Kız Kardeş 3 Mayıs Salı yani bugün Kanal D yayın akışında yer almadı. Dizinin bayram dolayısıyla ara verdiği tahmin ediliyor. Twitter'dan yeni bölümün haftaya olacağı duyurusu yapıldı. Dizinin yeni bölümünün haftaya yayınlanması bekleniyor.
Twitter'dan yapılan paylaşım:
"Şeker tadında bir bayram geçirmeniz dileğiyle!
#ÜçKızKardeş yeni bölümüyle 10 Mayıs Salı 20.00'de #KanalD'de"
Buna göre dizi haftaya 10 Mayıs tarihinde ekranlara gelecektir.
Hayır, dizi final yapmadı veya bitmedi. Sadece 1 hafta ara veriyor.
- 18:45 - Kanal D Ana Haber
- 20:00 - Şarkılar Bizi Söyler
- 00:15 - Agorafobi
3 kız kardeşin isimleri Türkân, Dönüş ve Derya'dır. Sadık Bey ve Nesrin Hanım'la birlikte kucak kucağa oturur ve onları bekleyen şahane yılların hayallerini kurarlar.
İclal Aydın : Nesrin Kalender : 1-
Reha Özcan : Sadık Kalender : 1-
Özgü Kaya : Türkan Kalender Korman : 1-
Almila Ada : Dönüş Kalender : 1-
Melisa Berberoğlu : Derya Kalender : 1-
Berker Güven : Somer Korman : 1-
Veda Yurtsever : Rüçhan Korman : 1-
Tayfun Erarslan : Özer Korman : 1-
Anıl Tetik : Hakan : 3-