Üç Kız Kardeş neden yok? 3 Mayıs Bu akşam Üç Kız Kardeş var mı, yok mu, neden yok? Üç Kız Kardeş bitti mi, final mi oldu? Yeni bölüm haftaya mı?

Üç Kız Kardeş, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı dram ve romantik türündeki Türk televizyon dizisi. Bu akşam Üç Kız Kardeş var mı, yok mu, neden yok? 3 Mayıs Salı bugün Üç Kız Kardeş yok mu, niye yok? Üç Kız Kardeş bitti mi, final mi yaptı? Üç Kız Kardeş neden ara verdi? Üç Kız Kardeş bu hafta yeni bölümü yok mu, neden yok? Ayrıntılar sizlerle...

ÜÇ KIZ KARDEŞ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Üç Kız Kardeş her hafta Salı Kanal D ekranlarına geliyor. Fakat bugün yani 3 Mayıs Salı 2022 tarihinde dizi yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümünün haftaya yayınlanması bekleniyor. Dizi bugün Kanal D'nin yayın akışında yer almadı.

ÜÇ KIZ KARDEŞ BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

Normalde Salı günleri yayınlanan Üç Kız Kardeş 3 Mayıs Salı yani bugün Kanal D yayın akışında yer almadı. Dizinin bayram dolayısıyla ara verdiği tahmin ediliyor. Twitter'dan yeni bölümün haftaya olacağı duyurusu yapıldı. Dizinin yeni bölümünün haftaya yayınlanması bekleniyor.

Twitter'dan yapılan paylaşım:

"Şeker tadında bir bayram geçirmeniz dileğiyle!

#ÜçKızKardeş yeni bölümüyle 10 Mayıs Salı 20.00'de #KanalD'de"

Buna göre dizi haftaya 10 Mayıs tarihinde ekranlara gelecektir.

ÜÇ KIZ KARDEŞ FİNAL Mİ YAPTI? BİTTİ Mİ?

Hayır, dizi final yapmadı veya bitmedi. Sadece 1 hafta ara veriyor.

3 MAYIS 2022 KANAL D YAYIN AKIŞI

18:45 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Şarkılar Bizi Söyler

00:15 - Agorafobi

ÜÇ KIZ KARDEŞ KONUSU NE?

3 kız kardeşin isimleri Türkân, Dönüş ve Derya'dır. Sadık Bey ve Nesrin Hanım'la birlikte kucak kucağa oturur ve onları bekleyen şahane yılların hayallerini kurarlar.

ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCU KADROSU

İclal Aydın : Nesrin Kalender : 1-

Reha Özcan : Sadık Kalender : 1-

Özgü Kaya : Türkan Kalender Korman : 1-

Almila Ada : Dönüş Kalender : 1-

Melisa Berberoğlu : Derya Kalender : 1-

Berker Güven : Somer Korman : 1-

Veda Yurtsever : Rüçhan Korman : 1-

Tayfun Erarslan : Özer Korman : 1-

Anıl Tetik : Hakan : 3-

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