Üç Kız Kardeş ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Üç Kız Kardeş dizisi hangi gün? Salı günü mü? Üç Kız Kardeş yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor? - Haberler

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Üç Kız Kardeş ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Üç Kız Kardeş dizisi hangi gün? Salı günü mü? Üç Kız Kardeş yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor?

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Üç Kız Kardeş ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Üç Kız Kardeş dizisi hangi gün? Salı günü mü? Üç Kız Kardeş yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor?

Kanal D'nin beğenilen dizisi Üç Kız Kardeş yeni bölümü hangi gün yayınlanıyor merak ediliyor. Salı günkü yayın akışında yer alan dizi için, Üç Kız Kardeş ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Üç Kız Kardeş dizisi hangi gün? Salı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor? Peki, Üç Kız Kardeş yeni bölümleri Pazar günü mü yayınlanıyor? İşte detaylar...

Üç Kız Kardeş, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı dram ve romantik türündeki Türk televizyon dizisi. Üç Kız Kardeş ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Üç Kız Kardeş dizisi hangi gün? Salı günü mü? Üç Kız Kardeş yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor?

Üç Kız Kardeş her hafta Salı günü saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor. Fakat dizi geçtiğimiz hafta sezon finali yapmıştı. Yeni sezonda aynı gününde kaldığı yerden devam edecek.

Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümleri Salı günü yayınlanmaktadır. Fakat dizi geçen hafta sezon finali yaptığı için bugün yeni bölümü olmayacak.

Üç Kız Kardeş ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Üç Kız Kardeş dizisi hangi gün? Salı günü mü? Üç Kız Kardeş yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor?

3 kız kardeşin isimleri Türkân, Dönüş ve Derya'dır. Sadık Bey ve Nesrin Hanım'la birlikte kucak kucağa oturur ve onları bekleyen şahane yılların hayallerini kurarlar.

İclal Aydın - Nesrin

Reha Özcan - Sadık

Özgü Kaya - Türkan

Almila Ada - Dönüş

Melisa Berberoğlu - Derya

Berker Güven - Somer

Veda Yurtsever - Rüçhan

Tayfun Erarslan - Özer

Benian Dönmez - Nezahat

Nazlı Senem Ünal - Mine

Demircan Kaçel - Mesut

Vural Şahanoğlu - Serdar

Hakan Atalay - Fatih

Mert Özcan - Hakan

Ece Baliç - Dilek

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Üç Kız Kardeş Dizi Gündem Magazin Haberler

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