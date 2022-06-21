Üç Kız Kardeş ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Üç Kız Kardeş dizisi hangi gün? Salı günü mü? Üç Kız Kardeş yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor?
- Güncelleme:
Kanal D'nin beğenilen dizisi Üç Kız Kardeş yeni bölümü hangi gün yayınlanıyor merak ediliyor. Salı günkü yayın akışında yer alan dizi için, Üç Kız Kardeş ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Üç Kız Kardeş dizisi hangi gün? Salı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor? Peki, Üç Kız Kardeş yeni bölümleri Pazar günü mü yayınlanıyor? İşte detaylar...
Üç Kız Kardeş, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı dram ve romantik türündeki Türk televizyon dizisi. Üç Kız Kardeş ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Üç Kız Kardeş dizisi hangi gün? Salı günü mü? Üç Kız Kardeş yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor?
Üç Kız Kardeş her hafta Salı günü saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor. Fakat dizi geçtiğimiz hafta sezon finali yapmıştı. Yeni sezonda aynı gününde kaldığı yerden devam edecek.
Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümleri Salı günü yayınlanmaktadır. Fakat dizi geçen hafta sezon finali yaptığı için bugün yeni bölümü olmayacak.
3 kız kardeşin isimleri Türkân, Dönüş ve Derya'dır. Sadık Bey ve Nesrin Hanım'la birlikte kucak kucağa oturur ve onları bekleyen şahane yılların hayallerini kurarlar.
İclal Aydın - Nesrin
Reha Özcan - Sadık
Özgü Kaya - Türkan
Almila Ada - Dönüş
Melisa Berberoğlu - Derya
Berker Güven - Somer
Veda Yurtsever - Rüçhan
Tayfun Erarslan - Özer
Benian Dönmez - Nezahat
Nazlı Senem Ünal - Mine
Demircan Kaçel - Mesut
Vural Şahanoğlu - Serdar
Hakan Atalay - Fatih
Mert Özcan - Hakan
Ece Baliç - Dilek