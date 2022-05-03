Üç Kız Kardeş, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı dram ve romantik türündeki Türk televizyon dizisi. Peki, Üç Kız Kardeş ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Üç Kız Kardeş yeni bölümü hangi gün yayınlanıyor? Salı günü mü?

ÜÇ KIZ KARDEŞ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Üç Kız Kardeş dizisi her hafta Salı günü saat 20:00'da Kanal D'de ekranlara geliyor.

Fakat bugün yani 3 Mayıs Salı 2022 tarihinde dizi yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümü haftaya yayınlanacak. Bugünkü yayın akışında Üç Kız Kardeş dizisi yer almadı. Bayram dolayısıyla ara verdiği tahmin ediliyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? (3 MAYIS 2022)

Üç Kız Kardeş bugün yayın akışında yer almadı. Twitter'dan yapılan paylaşımda yeni bölümün haftaya 10 Mayıs'ta yayınlanacağı öğrenildi. Diğer dizilerde olduğu gibi bugün bayram olduğundan dolayı Üç Kız Kardeş dizisinin bayram arası yaptığı tahmin edilmektedir.

Dizinin yeni bölümü haftaya 10 Mayıs'ta ekranlarda olacak.



3 MAYIS 2022 KANAL D YAYIN AKIŞI

18:45 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Şarkılar Bizi Söyler

00:15 - Agorafobi

ÜÇ KIZ KARDEŞ KONUSU NE?

3 kız kardeşin isimleri Türkân, Dönüş ve Derya'dır. Sadık Bey ve Nesrin Hanım'la birlikte kucak kucağa oturur ve onları bekleyen şahane yılların hayallerini kurarlar.

ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCU KADROSU

İclal Aydın : Nesrin Kalender : 1-

Reha Özcan : Sadık Kalender : 1-

Özgü Kaya : Türkan Kalender Korman : 1-

Almila Ada : Dönüş Kalender : 1-

Melisa Berberoğlu : Derya Kalender : 1-

Berker Güven : Somer Korman : 1-

Veda Yurtsever : Rüçhan Korman : 1-

Tayfun Erarslan : Özer Korman : 1-

Anıl Tetik : Hakan : 3-

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