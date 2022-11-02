Kanal D'nin sevilen dizisi Üç Kız Kardeş yeni bölümleriyle ne zaman yayınlanıyor merak ediliyor. Üç Kız Kardeş dizisini tam gününde izlemek isteyen vatandaşlar, Üç Kız Kardeş ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Üç Kız Kardeş dizisi yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor? Salı günü mü? araştırması yapıyor. Peki, Üç Kız Kardeş yeni bölümleri ne zaman, hangi gündür? İşte detaylar...

Üç Kız Kardeş yeni bölüm hangi gün? Üç Kız Kardeş dizisi hangi gün? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Üç Kız Kardeş, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı dram ve romantik türündeki Türk televizyon dizisi. Üç Kız Kardeş ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Üç Kız Kardeş dizisi yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor? Salı mı?

ÜÇ KIZ KARDEŞ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Üç Kız Kardeş dizisi her hafta Salı günü saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN?

Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümleri Salı günleri ekranlara gelmektedir.

ÜÇ KIZ KARDEŞ KONUSU NEDİR?

3 kız kardeşin isimleri Türkân, Dönüş ve Derya'dır. Sadık Bey ve Nesrin Hanım'la birlikte kucak kucağa oturur ve onları bekleyen şahane yılların hayallerini kurarlar.

ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCU KADROSU

İclal Aydın : Nesrin Kalender

Reha Özcan : Sadık Kalender

Özgü Kaya : Türkan Kalender Korman

Almila Ada : Dönüş Kalender

Melisa Berberoğlu : Derya Kalender