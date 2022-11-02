Üç Kız Kardeş ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Üç Kız Kardeş dizisi yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor? Salı mı?
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Kanal D'nin sevilen dizisi Üç Kız Kardeş yeni bölümleriyle ne zaman yayınlanıyor merak ediliyor. Üç Kız Kardeş dizisini tam gününde izlemek isteyen vatandaşlar, Üç Kız Kardeş ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Üç Kız Kardeş dizisi yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor? Salı günü mü? araştırması yapıyor. Peki, Üç Kız Kardeş yeni bölümleri ne zaman, hangi gündür? İşte detaylar...
Üç Kız Kardeş yeni bölüm hangi gün? Üç Kız Kardeş dizisi hangi gün? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Üç Kız Kardeş, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı dram ve romantik türündeki Türk televizyon dizisi. Üç Kız Kardeş ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Üç Kız Kardeş dizisi yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor? Salı mı?
Üç Kız Kardeş dizisi her hafta Salı günü saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor.
Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümleri Salı günleri ekranlara gelmektedir.
3 kız kardeşin isimleri Türkân, Dönüş ve Derya'dır. Sadık Bey ve Nesrin Hanım'la birlikte kucak kucağa oturur ve onları bekleyen şahane yılların hayallerini kurarlar.
İclal Aydın : Nesrin Kalender
Reha Özcan : Sadık Kalender
Özgü Kaya : Türkan Kalender Korman
Almila Ada : Dönüş Kalender
Melisa Berberoğlu : Derya Kalender