Kanal D'nin sevilen dizisi Üç Kız Kardeş'in oyuncuları merak konusu oldu. Üç Kız Kardeş dizisinde yer alan Kartal karakteri izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Üç Kız Kardeş Kartal kimdir? Gökberk Demirci kaç yaşında, nereli? Üç Kız Kardeş Kartal Köksal karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...

Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Üç Kız Kardeş'in yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin oyuncu kadrosunu araştırmakta. Üç Kız Kardeş dizisinin karakterlerinden Kartal Köksal, izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Üç Kız Kardeş dizisinin karakterleri merak konusu oldu. Peki, Üç Kız Kardeş Kartal kimdir? Gökberk Demirci kaç yaşında, nereli? Üç Kız Kardeş Kartal Köksal karakterini kim canlandırıyor?Detaylar haberimizde...

ÜÇ KIZ KARDEŞ KARTAL KİMDİR?

Üç Kız Kardeş dizisinde Kartal Köksal karakterini Gökberk Demirci canlandırmaktadır.

GÖKBERK DEMİRCİ KİM, KAÇ YAŞINDA?

Gökberk Demirci 20 Ekim 1989 tarihinde İzmit'de dünyaya gelmiştir. Yemin (2019), Hayatımın Aşkı (2016) ve Arka Sokaklar (2018) gibi dizilerde rol almıştır. Oyunculuk kariyerine Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (2012) adlı dizide küçük bir rolle başlayan Gökberk Demirci, son olarak Kanal 7'de yayımlanan Yemin dizisinde başrol Emir karakterini canlandırdı.