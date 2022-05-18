Üç Kız Kardeş 'İsmet' kimdir, kim canlandırıyor? Üç Kız Kardeş İsmet 'Murat Çidamlı' kimdir, kaç yaşında, nereli, oynadığı diziler nelerdir? - Haberler

Üç Kız Kardeş, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı dram ve romantik türündeki Türk televizyon dizisi. Üç Kız Kardeş 'İsmet' kimdir, kim canlandırıyor? Üç Kız Kardeş İsmet 'Murat Çidamlı' kimdir, kaç yaşında, nereli, oynadığı diziler nelerdir?

ÜÇ KIZ KARDEŞ 'İSMET' KİMDİR?

İsmet karakterini "Murat Çidamlı" canlandırmaktadır.

MURAT ÇİDAMLI KİMDİR?

Murat Çidamlı (d. 11 Temmuz 1970, Ankara), Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. Murat Çidamlı tiyatro lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. Konservatuvar eğitiminin ardından sırasıyla Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, Trabzon Devlet Tiyatrosu, Ankara Devlet Tiyatrosu ve İzmir Devlet Tiyatrosu`nda sanatçı olarak görev aldı. Birçok oyunda oynadı ve yönetti.

Rol aldığı dizi filmler

Üç Kız Kardeş : Eda Teksöz - 2022

Rüzgarlı Sokak : Oğuz Yalçın - 2013

Behzat Ç. : Sadullah Şentürk - 2013

Deniz Yıldızı : Gürsel Ateş - 2011

Bir Ömür Yetmez : İlksen Başarır - 2011

Kınacılar Konağı : Murat Karahüseyinoğlu - 2010

Uy Başıma Gelenler : Berrin Dağçınar - 2004

Rol aldığı sinema filmleri

Grev: Metin Yeğin - 2021

D : Metin Yeğin - 2010

Bir Anlık Özgürlük : Arash T. Riahi - 2008

Dönüş Vakti : Devrim Öğün - 1998

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