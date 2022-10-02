Üç kız kardeş fragmanı yayınlandı mı? Sorusu, birçok kişi tarafından merak ediliyor ve hafta içerisinde sık sık Üç kız kardeş fragmanı yayınlandı mı? Ve Üç kız kardeş 20. Bölüm yeni fragman yayınlandı mı? Soruları ile birlikte internet üzerinde araştırılıyor. Peki, Üç kız kardeş fragmanı yayınlandı mı? Üç kız kardeş 20. Bölüm yeni fragman yayınlandı mı? Üç kız kardeş 20. Bölüm son fragman izle!

Kanal D'nin sevilen yapımlarından birisi olan Üç kız kardeş fragmanı yayınlandı mı? Sorusu, dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. Üç kız kardeş fragmanı yayınlandı mı? Ve Üç kız kardeş 20. Bölüm yeni fragman yayınlandı mı? Soruları ile arama motorlarında sık sık araştırılan 20. Bölüm merak ediliyor. Peki, Üç kız kardeş fragmanı yayınlandı mı? Üç kız kardeş 20. Bölüm yeni fragman yayınlandı mı? Üç kız kardeş 20. Bölüm son fragman izle!

ÜÇ KIZ KARDEŞ FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kanal D'nin sevilen yapımlarından birisi olan Üç kız kardeş 20. Bölüm ikinci fragmanı 30 Eylül tarihinde yayınlandı.

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ KONUSU NE?

Türkan, Dönüş ve Derya... Biri güzelliği, biri uysallığı, diğeri de asiliğiyle dillere destan, birbirlerine delicesine bağlı üç kız kardeş... Yaşıtları gibi basit hayaller kurarken ne geçmişlerindeki gölge onların peşini bırakacak, ne de talihleri onlardan yana olacaktır. Üç kız kardeş, anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerken Türkan'ın yaptığı evlilikle birlikte kara bulutlar ailenin üstünde gezinmeye başlayacak, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Türkan, mahsur kaldığı masalsı şatoda mutsuzluğuna kılıflar dikmeye çalışırken Dönüş'ün hayatı, geçmişten gelen büyük sırla alt üst olacak, Derya da dönüşü olmayan bir yola adım atacaktır. Sadık ve Nesrin'se kızlarını uçurumun kenarından alabilmek için bazen kendilerini, bazen de birbirlerini kaybetme noktasına geleceklerdir.

ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCULARI

İclal Aydın - Nesrin

Özgü Kaya - Türkan

Almila Ada - Dönüş

Melisa Berberoğlu - Derya

Reha Özcan - Sadık

Berker Güven - Somer

Veda Yurtsever - Rüçhan

Benian Dönmez - Nezahat

Nazlı Senem Ünal - Mine

Demircan Kaçel - Mesut

Vural Şahanoğlu - Serdar