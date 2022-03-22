Üç Kız Kardeş saat kaçta bitiyor? Üç Kız Kardeş saat kaçta başlıyor?

Üç Kız Kardeş saat kaçta bitiyor? Televizyon dizilerinin saat kaçta başlayıp kaçta bittikleri bir sonraki programı veya diziyi bekleyenler tarafından merak ediliyor. Peki, Kanal D'de yayınlanan Üç Kız Kardeş saat kaçta bitiyor? Üç Kız Kardeş kaçta bitiyor? Üç Kız Kardeş saat kaçta başlıyor? Üç Kız Kardeş ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

ÜÇ KIZ KARDEŞ KAÇTA BİTİYOR?

Kanal D yayın akışına göre Üç Kız Kardeş saat 20.00'da başlayıp, saat 00.15'te bitmektedir.

ÜÇ KIZ KARDEŞ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA BAŞLIYOR?

Destan her Salı günü saat 20:00'da Kanal D'de başlıyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ KONUSU NE?

3 kız kardeşin isimleri Türkân, Dönüş ve Derya'dır. Sadık Bey ve Nesrin Hanım'la birlikte kucak kucağa oturur ve onları bekleyen şahane yılların hayallerini kurarlar.

ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCULARI KİMLER?

İclal Aydın - Nesrin

Reha Özcan - Sadık

Özgü Kaya - Türkan

Almila Ada - Dönüş

Melisa Berberoğlu - Derya

Berker Güven - Somer

Veda Yurtsever - Rüçhan

Tayfun Erarslan - Özer

Benian Dönmez - Nezahat

Nazlı Senem Ünal - Mine

Demircan Kaçel - Mesut

Vural Şahanoğlu - Serdar

Hakan Atalay - Fatih

Mert Özcan - Hakan

Ece Baliç - Dilek

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