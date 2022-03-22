Üç Kız Kardeş saat kaçta bitiyor? Üç Kız Kardeş saat kaçta başlıyor?
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Televizyon dizilerinin saat kaçta başlayıp kaçta bittikleri bir sonraki programı veya diziyi bekleyenler tarafından merak ediliyor. Peki, Kanal D'de yayınlanan Üç Kız Kardeş saat kaçta bitiyor? Üç Kız Kardeş kaçta bitiyor? Üç Kız Kardeş saat kaçta başlıyor? Üç Kız Kardeş ne zaman bitiyor?
Üç Kız Kardeş saat kaçta bitiyor? Televizyon dizilerinin saat kaçta başlayıp kaçta bittikleri bir sonraki programı veya diziyi bekleyenler tarafından merak ediliyor. Peki, Kanal D'de yayınlanan Üç Kız Kardeş saat kaçta bitiyor? Üç Kız Kardeş kaçta bitiyor? Üç Kız Kardeş saat kaçta başlıyor? Üç Kız Kardeş ne zaman bitiyor? İşte detaylar...
Kanal D yayın akışına göre Üç Kız Kardeş saat 20.00'da başlayıp, saat 00.15'te bitmektedir.
Destan her Salı günü saat 20:00'da Kanal D'de başlıyor.
3 kız kardeşin isimleri Türkân, Dönüş ve Derya'dır. Sadık Bey ve Nesrin Hanım'la birlikte kucak kucağa oturur ve onları bekleyen şahane yılların hayallerini kurarlar.
- İclal Aydın - Nesrin
- Reha Özcan - Sadık
- Özgü Kaya - Türkan
- Almila Ada - Dönüş
- Melisa Berberoğlu - Derya
- Berker Güven - Somer
- Veda Yurtsever - Rüçhan
- Tayfun Erarslan - Özer
- Benian Dönmez - Nezahat
- Nazlı Senem Ünal - Mine
- Demircan Kaçel - Mesut
- Vural Şahanoğlu - Serdar
- Hakan Atalay - Fatih
- Mert Özcan - Hakan
- Ece Baliç - Dilek