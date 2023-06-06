Kanal D'nin yeni dizisi Üç Kız Kardeş yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Üç Kız Kardeş dizisinde yer alan Derya karakteri izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Üç Kız Kardeş Derya kimdir? Üç Kız Kardeş Derya karakterini kim canlandırıyor? Üç Kız Kardeş Derya gerçekte kim, adı ne?

Başrolünde Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Sıla Türkoğlu'un yer aldığı Üç Kız Kardeş Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Kullanıcılar, dizinin oyuncu kadrosunu araştırmakta. Üç Kız Kardeş dizisinin karakterlerinden Derya, izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Üç Kız Kardeş Derya karakteri merak konusu oldu. Peki, Üç Kız Kardeş Derya kimdir? Üç Kız Kardeş Derya karakterini kim canlandırıyor? Üç Kız Kardeş Derya gerçekte kim, adı ne? Detaylar haberimizde...

ÜÇ KIZ KARDEŞ KONUSU NEDİR?

Türkan, Dönüş ve Derya... Biri güzelliği, biri uysallığı, diğeri de asiliğiyle dillere destan, birbirlerine delicesine bağlı üç kız kardeş... Yaşıtları gibi basit hayaller kurarken ne geçmişlerindeki gölge onların peşini bırakacak, ne de talihleri onlardan yana olacaktır. Üç kız kardeş, anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerken Türkan'ın yaptığı evlilikle birlikte kara bulutlar ailenin üstünde gezinmeye başlayacak, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Türkan, mahsur kaldığı masalsı şatoda mutsuzluğuna kılıflar dikmeye çalışırken Dönüş'ün hayatı, geçmişten gelen büyük sırla alt üst olacak, Derya da dönüşü olmayan bir yola adım atacaktır. Sadık ve Nesrin'se kızlarını uçurumun kenarından alabilmek için bazen kendilerini, bazen de birbirlerini kaybetme noktasına geleceklerdir.

ÜÇ KIZ KARDEŞ DERYA KİMDİR?

Üç Kız Kardeş dizisinde Derya karakterini Melisa Berberoğlu canlandırmaktadır.